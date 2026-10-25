Mariusz Arczewski: „Nikt tutaj nie odleci”

Mariusz Arczewski rozpoczął pomeczową konferencję od złej wiadomości, dotyczącej urazu kapitana Stali, Łukasza Furtaka.

– Furti, drużyna dedykuję to zwycięstwo tobie. Trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki i wierzymy, że szybko do nas wrócisz. Jesteś człowiekiem Stalowej, masz zielono-czarny charakter i wiemy, że po prostu z tego wyjdziesz. Jesteśmy z tobą, to zwycięstwo jest dla ciebie. Czekamy na ciebie. Wracaj jak najszybciej do zdrowia, Furti! – powiedział trener Stali.

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Realizacja zadań na 100 procent

Przechodząc do oceny spotkania, Arczewski zwrócił uwagę przede wszystkim na realizację założeń, nad którymi zespół pracował podczas treningów. W jego ocenie zawodnicy wykonali zadanie zarówno pod względem taktycznym, jak i mentalnym.

– Było w tym meczu to, nad czym pracujemy. Wszystko, na co umawiałem się z zespołem, było. Sto procent realizacji i sto procent zaangażowania. A przede wszystkim w końcówce drużyna dała to, czego tutaj, na Hutniczej, kibice oczekują - trochę z wątroby, ale dali wszyscy – podkreślał szkoleniowiec.

Trener podziękował zawodnikom i swojemu sztabowi. Zwrócił przy tym uwagę, że drużyna po raz kolejny potrafiła pokazać jakość w wymagającym momencie i przełożyć ją na końcowy rezultat.

– Dziękuję szatni, zawodnikom, drużynie. Podobnie jak w Łęcznej ci, którzy weszli do gry, dali jakość, dźwignęli, no i wygrywamy mecz - mówił na konferencji trener „Stalówki”.

Chyba nikt nie będzie płakał

Zwycięstwo mogło zostać zbudowane wcześniej. Arczewski wskazał na dwie bardzo dobre sytuacje Stali w pierwszej połowie, po których gospodarze mogli objąć prowadzenie jeszcze przed przerwą i inaczej ustawiać sobie to spotkanie. Na przeszkodzie stanęła jednak bardzo dobra dyspozycja bramkarza Sandecji. Mimo niewykorzystanych szans trener dostrzegał w grze swojej drużyny coraz większą stabilność i dojrzałość.

– W pierwszej połowie mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje do strzelenia gola i tylko dzięki bramkarzowi Sandecji nie wygrywaliśmy do przerwy. Zaczęła się druga połowa i znów Darek Kamiński nie pocelował – relacjonował Arczewski.

Jak zaznaczył, wraz z upływem czasu coraz bardziej przekonywał się, że Stal potrafi kontrolować przebieg wydarzeń na boisku.

– Im dłużej ten mecz trwał, tym bardziej miałem poczucie większego bezpieczeństwa, większej mądrości w naszej grze, takiej stabilizacji – mówił trener.

W końcu jego drużyna dopięła swego, zdobywając bramkę, a w końcówce miała jeszcze znakomitą okazję po kontrataku, by podwyższyć wynik.

– Zespół poszedł za ciosem i mieliśmy świetną kontrę do podwyższenia wyniku. Ale chyba nikt nie będzie płakał, że nie udało się zdobyć drugiej bramki – podsumował z uśmiechem Arczewski.

Chcę wszystkich uspokoić

Wygrana z Sandecją miała dodatkowy wymiar - była trzecim kolejnym zwycięstwem Stali. Trener przywołał przy tej okazji rozmowę z kierownikiem drużyny, Tomaszem Wietechą, która odbyła się w drodze powrotnej z Łęcznej.

– Wracaliśmy po meczu z Górnikiem i legenda klubu Tomek Wietecha powiedział do mnie takie słowa: „Mariusz, nie pamiętam, kiedy wygrałem dwa mecze”. Dziś wygraliśmy trzeci mecz z rzędu, ale chciałbym zapewnić, że nie zamierzam pozwolić, by seria zwycięstw uśpiła czujność zespołu.

– Chcę wszystkich ostudzić, bo pamiętamy, w jakim stanie byliśmy kilka tygodni temu. Chcę wszystkich uspokoić, że nikt tutaj nie odleci – zadeklarował Mariusz Arczewski – Moja rola i rola sztabu jest taka, żeby ten zespół cały czas był głodny. Dzisiaj widziałem ten głód. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Dziękuję rywalowi, gratuluję chłopakom. I raz jeszcze: Furti, jesteśmy z tobą!