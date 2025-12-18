Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła

Od lat tworzy własnoręczne stroiki świąteczne, które trafiają do rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Każdy z nich jest wyjątkowy - pełen pasji, staranności i miłości. Jej prace nie tylko zdobią domy, ale przede wszystkim niosą radość i pokazują, że twórczość nie zna wieku.

Rękodzieło to nie jedyna dziedzina, w której się realizuje. Z ogromnym zaangażowaniem szyje kostiumy na szkolne przedstawienia dla swoich prawnuków. Dzięki niej najmłodsi występują w pięknych, dopracowanych strojach, które dodają uroku każdej inscenizacji. Dodatkowo tworzy origami - misterne papierowe kompozycje, które zachwycają precyzją i pomysłowością.

Mimo sędziwego wieku, Maria Stec cieszy się dobrym zdrowiem i sprawnością umysłową. Codziennie ćwiczy pamięć i koncentrację, rozwiązując krzyżówki i wykreślanki. Jej pasja do twórczości i aktywności to najlepszy dowód na to, że życie w wieku 99 lat może być pełne radości i chęci dzielenia się z innymi.

Przez wiele lat mieszkała w Chłopskiej Woli, prowadząc gospodarstwo rolne i zajmując się hodowlą drobiu oraz uprawą roli. Od dwóch dekad aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym Stalowej Woli, angażując się w działalność Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych. - Mimo wady wzroku angażuje się w inicjatywy wspierające osoby z niepełnosprawnościami – podkreśla wnuczka.

Maria Stec jest nie tylko dumą swojej rodziny - dwójki dzieci, trojga wnuków i pięciorga prawnuków - ale też inspiracją dla całej społeczności. - Jej przykład warto pokazać szerzej, aby zachęcić innych seniorów do aktywności i twórczego życia - dodaje wnuczka Ewa.