Maria Paszyńska w MBP: Chcę opowiedzieć wszystkie historie

Spotkanie przyciągnęło miłośników literatury, którzy z zainteresowaniem słuchali opowieści o kulisach pracy twórczej pisarki oraz inspiracjach.

Maria Paszyńska znana jest z takich cykli powieści jak „Owoc Granatu”, „Cień Sułtana” czy „Wiatr od wschodu”. W swoich powieściach przenosi czytelnika w czasie – do przedwojennej Warszawy, Imperium Osmańskiego czy czasów wojennych. Jej twórczość łączy w sposób rzetelny znajomość historii z pasją do opowiadania ludzkich losów – często trudnych, ale pełnych emocji, nadziei i wyborów. – Autorzy piszą to, co sami lubią czytać. Ja najbardziej lubię czytać powieści i opracowania historyczne, popularnonaukowe książki i wszystko co ma związek z historią, a więc tez tak piszę – mówiła autorka podczas spotkania.

Twórczość autorki to efekt nie tylko wytrwałej pracy, ale i ogromnej potrzeby opowiadania historii. – Jeżeli chodzi o pomysły to mi ich nie brakuje, wręcz cierpię na ich nadmiar i mam raczej wielki stres, że umrę zanim zdążę wszystko napisać, opowiedzieć wszystkie historie niż to, że kiedykolwiek mi tego pomysłu zabraknie – wyznała Maria Paszyńska.

Autorka z chęcią odpowiadała na pytania słuchaczy, którzy pytali m.in. o ulubionych pisarzy, książki czy literackie plany na przyszłość. Po spotkaniu była również możliwość zdobycia książki z autografem oraz osobistej rozmowy z pisarką.

Maria Paszyńska prowadzi także kanał na YouTube „Smaki historii”, gdzie co drugi czwartek pokazuje jak przyrządzić dania z dawnych dni, przeboje kulinarne naszych babek, prababek i praprapra...

Rozmowę z Marią Paszyńską poprowadziła Katarzyna Buczek, instruktor ds. czytelnictwa dorosłych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie.