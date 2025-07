Marek Karbarz zostanie uhonorowany w swoim rodzinnym mieście

– Stalowa Wola to miasto pełne utalentowanych ludzi i powinniśmy o nich pamiętać – powiedziała radna Joanna Grobel-Proszowska na jednej z sesji Rady Miejskiej. Wraz z radnym Adamem Krotoszyńskim zaproponowali, by w sali gimnastycznej I LO, popularnie nazywanego "Staszicem", zawisła pamiątkowa tablica.

– Karbarz był uczniem tej szkoły i trenował pod okiem nauczyciela WF-u pana Karola Nycza. Chcemy, żeby młodzież wiedziała, że w tej samej szkole uczył się człowiek, który osiągnął światowy sukces – dodała wiceprzewodnicząca Rady.

Koszt tablicy nie obciąży budżetu miasta – radni sami złożyli się na jej wykonanie. Pomysł spotkał się z poparciem całej Rady, bez względu na podziały polityczne.

Od sali gimnastycznej do złotego medalu olimpijskiego

Marek Karbarz to legenda polskiej siatkówki. Grał w takich klubach jak Stal Stalowa Wola, Resovia i Hutnik Nowa Huta. Czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski i aż 218 razy reprezentował Polskę. Był częścią złotej drużyny, która zdobyła mistrzostwo świata w Meksyku w 1974 roku i złoty medal olimpijski w Montrealu w 1976 roku.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany – otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, a w 2016 roku także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku otrzymał tytuł "Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola".

Po zakończeniu gry w kadrze wyjechał do Francji, gdzie dalej grał i pracował jako trener. Potem wrócił do Polski, by dzielić się swoją wiedzą. Jego kariera i zaangażowanie to wzór dla młodych sportowców.

Tablica już we wrześniu

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się we wrześniu. Będzie to symboliczny gest wdzięczności i uznania, ale też ważna lekcja dla młodych – że nawet największe sukcesy mogą zacząć się w zwykłej szkolnej sali gimnastycznej.