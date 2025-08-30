Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 sierpnia 2025

Marek Karabuła nowym prezesem Huty Stalowa Wola

Stalowa Wola, 30 sierpnia 2025 r. – Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i w dniu 29 sierpnia 2025 r. podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Pana Marka Karabułę. Funkcję tę obejmie od 1 września 2025 roku.

REKLAMA
avatar
Mama na etacie

Freelancer

Doświadczony menedżer

Marek Karabuła jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zdał również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Nowy prezes HSW ma ponad 30-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w różnych sektorach gospodarki: gazowym, naftowym, maszynowym oraz FMCG. Specjalizuje się w zarządzaniu spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a także w strukturach międzynarodowych koncernów.

W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z takimi firmami jak Rafineria Trzebinia (Grupa Orlen), Nafta Polska S.A., PKN Orlen, PGNiG S.A., POGC Libya B.V., Tauron PE, Browar Okocim, Autosan oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Ostatnia funkcja

Od sierpnia 2024 roku Marek Karabuła pełnił funkcję prezesa zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Huta Stalowa Wola

Huta Stalowa Wola S.A. jest jednym z filarów polskiego przemysłu obronnego, odgrywa również kluczową rolę w gospodarce regionu i zatrudnia tysiące mieszkańców Stalowej Woli i okolic.

Nowym władzom spółki gratulujemy i będziemy śledzić kolejne decyzje prezesa HSW.

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Gospodarka:

zobacz wszystkie
Nowe Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli już otwarte
Stalowa Wola
Nowe Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli już otwarte
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Stalowa Wola
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Huta Stalowa Wola bez prezesa – nadchodzą zmiany w zarządzie
Stalowa Wola
Huta Stalowa Wola bez prezesa – nadchodzą zmiany w zarządzie
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Stalowa Wola
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Polonez na moście. Otwarcie nowej przeprawy w Bielinach
Ulanów
Polonez na moście. Otwarcie nowej przeprawy w Bielinach
Droga przez Kończyce gotowa
Nisko
Droga przez Kończyce gotowa
Powstanie blisko 18 km nowych tras dla pieszych i rowerzystów w powiecie niżańskim
Nisko
Powstanie blisko 18 km nowych tras dla pieszych i rowerzystów w powiecie niżańskim
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu