Marek Karabuła nowym prezesem Huty Stalowa Wola

Doświadczony menedżer

Marek Karabuła jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zdał również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Nowy prezes HSW ma ponad 30-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w różnych sektorach gospodarki: gazowym, naftowym, maszynowym oraz FMCG. Specjalizuje się w zarządzaniu spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a także w strukturach międzynarodowych koncernów.

W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z takimi firmami jak Rafineria Trzebinia (Grupa Orlen), Nafta Polska S.A., PKN Orlen, PGNiG S.A., POGC Libya B.V., Tauron PE, Browar Okocim, Autosan oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Ostatnia funkcja

Od sierpnia 2024 roku Marek Karabuła pełnił funkcję prezesa zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Huta Stalowa Wola

Huta Stalowa Wola S.A. jest jednym z filarów polskiego przemysłu obronnego, odgrywa również kluczową rolę w gospodarce regionu i zatrudnia tysiące mieszkańców Stalowej Woli i okolic.

Nowym władzom spółki gratulujemy i będziemy śledzić kolejne decyzje prezesa HSW.