Stal wygrała po raz czwarty i po raz trzeci na wyjeździe. Nasza drużyna świetnie zagrała w pierwszej połowie, mimo że od 9. minuty musiała gonić wynik. Polonia objęła prowadzenie po rzucie karnym wykonywanym przez Łukasza Zjawińskiego, po faulu Patryka Zauchy na Danielu Vedze. W 24. minucie pomocnik Stali zrehabilitował się za pomyłkę w swoim polu karnym, doprowadzając do wyrównania. Chwilę później kapitalną „główką” popisał się Damian Oko, a tuż przed przerwą bramkę, która z całą pewnością będzie kandydować do gola sezonu, zdobył Kelechukwu Ibe-Torti. Oto co powiedział po zwycięstwie nad Polonią trener Stali Stalowa Wola, Marcin Płuska:

– Przed meczem dużo rozmawialiśmy na temat poświęcenia. Tego jak jest ono ważne i jak ważne będzie w tym właśnie meczu z Polonią. I to poświęcenie dzisiaj było widać od pierwszej do ostatniej sekundy.

– Przyjechaliśmy na Polonię, wiedząc jakie to jest miejsce, jeżeli chodzi o historię Warszawy i rozmawialiśmy o tym, i o poświęceniu, bo przecież na tym boisku ginęli ludzie, walcząc o wolną Polskę. Dlatego zaangażowania i determinacji w takim miejscu, na tej murawie nie mogło nam po prostu zabraknąć.

– Bardzo duże uznania dla chłopaków, bo nie było to dla nich proste spotkanie. Zostawiliśmy na boisku bardzo dużo zdrowia w każdej fazie gry i zdobyliśmy jakże upragnione trzy punkty. Dziękuję całej drużynie i kibicom, którzy wspierali nas w Warszawie i cały czas w nas wierzą.

– Zaczęło się dla nas źle. W mojej opinii pierwsze 10 minut było bardzo wyrównane, ale sprokurowaliśmy rzut karny i Polonia mogła się cieszyć z prowadzenia. Jednak to co powiedziałem; poświęcenie, determinacja, pójście na każdą piłkę, to spowodowało, że to my możemy cieszyć się ze zdobycia trzech punktów.

– Bardzo ważne jest to, jak piłkarz potrafi zareagować na błąd, który popełni, źle poda piłkę, albo sprowokuje sytuację, która zakończy się bramką dla przeciwnika i wtedy bardzo ważna jest jego reakcja. Czy weźmie się w garść, będzie chciał grać, czy się schowa. Patrząc na Patryka Zauchę było widać, że wziął sprawy w swoje ręce i pokazał, że jest mega silny, podobnie jak cały nasz zespół.

– Mamy taką sytuację w tabeli, jaką mamy i dla nas każdy mecz jest ważny. Dopóki są matematyczne szanse, to walczymy i będziemy walczyć. Poodczas każdej jednostki treningowej i trakcie tych meczów, które pozostały nam do rozegrania. Obserwując swoich piłkarzy podczas sesji treningowej i w szatni, widzę u nich bardzo dużą wiarę. Czasami nie układają im nam te mecze po naszej myśli, to jednak wszyscy wierzymy do samego końca.