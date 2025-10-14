Marcin Płuska nie jest już trenerem „Stalówki”

Marcin Płuska pracował w Stali od 6 marca 2025 roku. Przejął drużynę po Ireneuszu Pietrzykowskim i do końca sezonu 24/25 prowadził nasz zespół w 12 meczach I-ligi. Bilans: 2 zwycięstwa - 4 remisy - 6 porażek, bramki 12:25.W II lidze trener Płuska także zanotował 12 spotkań ligowych, w których odniósł 4 zwycięstwa, 4 razy jego drużyna zremisowała i 4 przegrała. Bilans bramkowy: 24:21.Kto będzie jego następcą?

Kto poprowadzi Stal w najbliższym meczu z Zagłębiem Sosnowiec? Podobno Maciej Musiał (48 lat), który do maja tego roku pracował w Hutniku Kraków, a wcześniej był trenerem m.in. w Wiśle Kraków, Pogoni Szczecin, ŁKS, Górniku Wieliczka, Sandecji i Wieczystej.

Maciej Musiał wywodzi się z wiślackiego klanu Musiałów. Jego ojcem jest legendarny piłkarz Adam Musiał, który prowadził „Stalówką” w I lidze (obecnie Ekstraklasa) w latach 1993-95. Jego mamą jest siatkarka Ewa Musiał, a brat Tomasz to sędzia piłkarski, od lat prowadzi mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej.