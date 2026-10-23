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Fot. Stal Stalowa Wola PSA/facebook
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Stalowa Wola 23 października 2026

Marcin Kozior nowym asystentem trenera Mariusza Arczewskiego

Do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Stali Stalowa Wola dołączył Marcin Kozior. 35-letni szkoleniowiec będzie asystentem trenera Mariusza Arciszewskiego. W swojej dotychczasowej karierze trenerskiej związany był m.in. z Akademią Korony Kielce, Orlętami Kielce, Granatem Skarżysko-Kamienna oraz Spartakusem Daleszyce. Swoje trenerskie doświadczenie poszerzał także podczas staży w pierwszym zespole Korony oraz w akademii hiszpańskiej Sevilli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nowy członek sztabu szkoleniowego Mariusza Arczewskiego sam w przeszłości występował na boisku. Jest wychowankiem Korony Kielce, a następnie reprezentował barwy Orląt Kielce. Jednym z ważniejszych momentów w jego pracy szkoleniowej był historyczny awans drużyny Korony Kielce do Centralnej Ligi Juniorów U15, wywalczony w listopadzie 2022 roku. W ubiegłym roku prowadził 4-ligowy Granat Skarżysko-Kamienna.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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