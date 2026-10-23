Marcin Kozior nowym asystentem trenera Mariusza Arczewskiego

Nowy członek sztabu szkoleniowego Mariusza Arczewskiego sam w przeszłości występował na boisku. Jest wychowankiem Korony Kielce, a następnie reprezentował barwy Orląt Kielce. Jednym z ważniejszych momentów w jego pracy szkoleniowej był historyczny awans drużyny Korony Kielce do Centralnej Ligi Juniorów U15, wywalczony w listopadzie 2022 roku. W ubiegłym roku prowadził 4-ligowy Granat Skarżysko-Kamienna.