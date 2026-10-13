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Stalowa Wola 13 października 2026

Marcel Moss, warsztaty oraz „Lalka” w MBP na Noc Bibliotek

W piątek, 16 października, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na XII Ogólnopolską Noc Bibliotek, która odbędzie się w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Biblioteka się sprawdza”, podkreślające rolę bibliotek jako sprawdzonych miejsc spotkań, rozwijania krytycznego myślenia oraz budowania odporności na dezinformację.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Hitem będzie z pewnością zaplanowane na godzinę 17 spotkanie z Marcelem Mossem, autorem popularnych thrillerów psychologicznych i kryminałów. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z pisarzem, zakupić jego książki oraz zdobyć pamiątkowy autograf i wpis.

Wcześniej, o godzinie 9, seans dla uczniów klas IV–V. Będzie to ekranizacja powieści Astrid Lindgren „Ronja, córka zbójnika” (1984) w reżyserii T. Danielssona, opowiadającą o przyjaźni dzieci ze zwaśnionych rodów Na seans obowiązują zapisy telefoniczne dla grup zorganizowanych: 15 842 10 63 wew. 39.

Pomiędzy godzinami 9-20, w bibliotece będzie można oglądać wystawę „Książka w dobrym układzie”, prezentującą zabawną opowieść o małych, ale niezłomnych bohaterach każdego regału, czyli podpórkach do książek. To lekka i z przymrużeniem oka zaprezentowana historia o tym, jak te niepozorne gadżety ratują nasze domowe biblioteczki przed totalnym chaosem i nie pozwalają literaturze „polecieć na bok”.

O 15.30 odbędą się warsztaty dla rodzin „Podpórka się sprawdza”, podczas których uczestnicy stworzą własne akcesoria do książek. Zachęcamy do przyniesienia na warsztaty swojej ulubionej książki, do której będzie można wbić pamiątkową pieczątkę z hasłem tegorocznej Nocy Bibliotek.

Wydarzenie zwieńczy o godzinie 20 pokaz klasyki polskiego kina - ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.

Wstęp na wydarzenia jest wolny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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