Marcel Moss spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli

Marcel Moss ma na swoim koncie m.in. cykl thrillerów młodzieżowych „Liceum Freuda”, w którym porusza problemy samotności, depresji, hejtu czy przemocy. Jest także autorem serii detektywistycznej „Echo” z Igim Sznyderem i Sandrą Milton, „Trylogii hejterskiej” oraz serii kryminalnej z komisarzem Samborem Malczewskim, którą rozpoczęła powieść „Polana”.

W jego dorobku znajdują się również powieści młodzieżowe „Mój ostatni miesiąc” i „Nasz pierwszy rok”. Książki autora łączą kryminalne i thrillerowe historie z tematami dotyczącymi relacji międzyludzkich i współczesnych problemów społecznych.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy z pisarzem o jego twórczości. Na miejscu będzie można również kupić książki Marcela Mossa i zdobyć autograf.

Marcel Moss spotka się z czytelnikami 16 października o godz. 17 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na drugim piętrze. Wstęp jest wolny.

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę” w programie „Partnerstwo dla książki 2026”. Zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.