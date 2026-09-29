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Stalowa Wola 29 września 2026

Marcel Moss spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli

Marcel Moss, autor kryminałów, thrillerów psychologicznych i książek dla młodzieży, będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Spotkanie autorskie odbędzie się 16 października w Bibliotece Głównej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Marcel Moss ma na swoim koncie m.in. cykl thrillerów młodzieżowych „Liceum Freuda”, w którym porusza problemy samotności, depresji, hejtu czy przemocy. Jest także autorem serii detektywistycznej „Echo” z Igim Sznyderem i Sandrą Milton, „Trylogii hejterskiej” oraz serii kryminalnej z komisarzem Samborem Malczewskim, którą rozpoczęła powieść „Polana”.

W jego dorobku znajdują się również powieści młodzieżowe „Mój ostatni miesiąc” i „Nasz pierwszy rok”. Książki autora łączą kryminalne i thrillerowe historie z tematami dotyczącymi relacji międzyludzkich i współczesnych problemów społecznych.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy z pisarzem o jego twórczości. Na miejscu będzie można również kupić książki Marcela Mossa i zdobyć autograf.

Marcel Moss spotka się z czytelnikami 16 października o godz. 17 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na drugim piętrze. Wstęp jest wolny.

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę” w programie „Partnerstwo dla książki 2026”. Zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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