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Stalowa Wola 6 października 2026

Maraton Pisania Projektów w Stalowej Woli

Masz pomysł na nowe miejsce, wydarzenie albo inną inicjatywę w Stalowej Woli, ale nie wiesz, jak przygotować projekt i kosztorys? 9 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się Maraton Pisania Projektów. Na miejscu będzie można skorzystać również z pomocy pracowników różnych wydziałów Urzędu Miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie jest skierowane do osób zainteresowanych zgłoszeniem projektu do Zielonego lub Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli na 2027 rok. Maraton odbędzie się w piątek, 9 października, w godz. 10–17 w Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nie trzeba przychodzić z gotowym projektem. Można pojawić się nawet z samym pomysłem i na miejscu pracować nad jego rozwinięciem. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować opis, kosztorys i przejść przez formalności związane ze zgłoszeniem propozycji.

Między godz. 12 a 15 działać będzie strefa konsultacyjna. Będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli, sprawdzić m.in. możliwość realizacji danego pomysłu i jego lokalizację oraz wyjaśnić kwestie techniczne i formalne.

Założeniem maratonu jest przeprowadzenie zainteresowanych przez kolejne etapy pracy tak, aby pomysł pod koniec dnia był możliwie bliski gotowemu projektowi.

Program wydarzenia

10:00 – Rozpoczęcie i wprowadzenie

  • powitanie uczestników,
  • przedstawienie zasad Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
  • omówienie procesu przygotowania i zgłaszania projektu,
  • wskazówki, jak dobrze opisać swój pomysł i przygotować kosztorys.

10:30–12:00 – Czas na pracę nad projektami

  • opracowywanie pomysłów,
  • konsultacje i wzajemna wymiana doświadczeń,
  • praca nad opisem projektu,
  • przygotowanie kosztorysu.

12:00–15:00 – Konsultacje z ekspertami
W specjalnie przygotowanej strefie konsultacyjnej będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli.

To dobry moment, aby:

  • skonsultować swój pomysł,
  • sprawdzić jego wykonalność,
  • dopytać o kwestie formalne i techniczne,
  • skonsultować lokalizację projektu,
  • dopracować kosztorys,
  • rozwiać wątpliwości przed złożeniem projektu.

15:00–17:00 – Czas na pracę nad projektami

  • konsultacje i poprawki,
  • dopracowanie opisów,
  • przygotowanie kosztorysu,
  • sprawdzenie kompletności projektu,
  • przygotowanie projektu do zgłoszenia.
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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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