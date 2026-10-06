Maraton Pisania Projektów w Stalowej Woli

Spotkanie jest skierowane do osób zainteresowanych zgłoszeniem projektu do Zielonego lub Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli na 2027 rok. Maraton odbędzie się w piątek, 9 października, w godz. 10–17 w Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Nie trzeba przychodzić z gotowym projektem. Można pojawić się nawet z samym pomysłem i na miejscu pracować nad jego rozwinięciem. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować opis, kosztorys i przejść przez formalności związane ze zgłoszeniem propozycji.
Między godz. 12 a 15 działać będzie strefa konsultacyjna. Będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli, sprawdzić m.in. możliwość realizacji danego pomysłu i jego lokalizację oraz wyjaśnić kwestie techniczne i formalne.
Założeniem maratonu jest przeprowadzenie zainteresowanych przez kolejne etapy pracy tak, aby pomysł pod koniec dnia był możliwie bliski gotowemu projektowi.
Program wydarzenia
10:00 – Rozpoczęcie i wprowadzenie
- powitanie uczestników,
- przedstawienie zasad Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
- omówienie procesu przygotowania i zgłaszania projektu,
- wskazówki, jak dobrze opisać swój pomysł i przygotować kosztorys.
10:30–12:00 – Czas na pracę nad projektami
- opracowywanie pomysłów,
- konsultacje i wzajemna wymiana doświadczeń,
- praca nad opisem projektu,
- przygotowanie kosztorysu.
12:00–15:00 – Konsultacje z ekspertami
W specjalnie przygotowanej strefie konsultacyjnej będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli.
To dobry moment, aby:
- skonsultować swój pomysł,
- sprawdzić jego wykonalność,
- dopytać o kwestie formalne i techniczne,
- skonsultować lokalizację projektu,
- dopracować kosztorys,
- rozwiać wątpliwości przed złożeniem projektu.
15:00–17:00 – Czas na pracę nad projektami
- konsultacje i poprawki,
- dopracowanie opisów,
- przygotowanie kosztorysu,
- sprawdzenie kompletności projektu,
- przygotowanie projektu do zgłoszenia.
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