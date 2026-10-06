Maraton Pisania Projektów w Stalowej Woli

Spotkanie jest skierowane do osób zainteresowanych zgłoszeniem projektu do Zielonego lub Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli na 2027 rok. Maraton odbędzie się w piątek, 9 października, w godz. 10–17 w Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Nie trzeba przychodzić z gotowym projektem. Można pojawić się nawet z samym pomysłem i na miejscu pracować nad jego rozwinięciem. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować opis, kosztorys i przejść przez formalności związane ze zgłoszeniem propozycji.

Między godz. 12 a 15 działać będzie strefa konsultacyjna. Będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli, sprawdzić m.in. możliwość realizacji danego pomysłu i jego lokalizację oraz wyjaśnić kwestie techniczne i formalne.

Założeniem maratonu jest przeprowadzenie zainteresowanych przez kolejne etapy pracy tak, aby pomysł pod koniec dnia był możliwie bliski gotowemu projektowi.

Program wydarzenia

10:00 – Rozpoczęcie i wprowadzenie

powitanie uczestników,

przedstawienie zasad Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,

omówienie procesu przygotowania i zgłaszania projektu,

wskazówki, jak dobrze opisać swój pomysł i przygotować kosztorys.

10:30–12:00 – Czas na pracę nad projektami

opracowywanie pomysłów,

konsultacje i wzajemna wymiana doświadczeń,

praca nad opisem projektu,

przygotowanie kosztorysu.

12:00–15:00 – Konsultacje z ekspertami

W specjalnie przygotowanej strefie konsultacyjnej będzie można porozmawiać z ekspertami z różnych wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli.

To dobry moment, aby:

skonsultować swój pomysł,

sprawdzić jego wykonalność,

dopytać o kwestie formalne i techniczne,

skonsultować lokalizację projektu,

dopracować kosztorys,

rozwiać wątpliwości przed złożeniem projektu.

15:00–17:00 – Czas na pracę nad projektami