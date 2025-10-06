Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Maraton pomysłów – przyjdź i napisz swój projekt!
Spotkanie w bibliotece potrwa od godziny 9.00 do 17.00. W tym czasie mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli, w tym przedstawicieli wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje, zieleń miejską, kulturę i sport.
Będzie to doskonała okazja, aby:
-
skonsultować pomysł na projekt,
-
dopytać o koszty realizacji działań,
-
sprawdzić, czy gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której projekt ma być zrealizowany,
-
upewnić się, że projekt jest możliwy do wykonania w wybranej lokalizacji,
-
uzyskać pomoc techniczną przy zakładaniu konta i wypełnianiu wniosku na stronie www.decyduje.stalowawola.pl,
-
a także złożyć wniosek w wersji papierowej.
Zgłoś swój pomysł i zmieniaj Stalową Wolę
Budżety obywatelskie to realna szansa, by włączyć się w rozwój miasta. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego swoje pomysły mogą zgłaszać młodzi mieszkańcy Stalowej Woli – projekty mogą dotyczyć m.in. wydarzeń, działań społecznych czy przedsięwzięć kulturalnych.
Z kolei Zielony Budżet Obywatelski to inicjatywa skupiona na poprawie jakości przestrzeni miejskiej, zwiększaniu liczby terenów zielonych, nasadzeniach czy tworzeniu miejsc wypoczynku.
Nie zwlekaj – złóż wniosek!
Wnioski do obu budżetów można składać za pośrednictwem strony internetowej www.decyduje.stalowawola.pl.
Osoby, które chcą upewnić się, że ich projekt jest poprawnie przygotowany, zaproszone są do udziału w czwartkowym „Maratonie pisania projektów”.
Organizatorzy zachęcają do licznego udziału – każda inicjatywa ma szansę przyczynić się do pozytywnej zmiany w Stalowej Woli.
📅 Maraton pisania projektów
📍 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli
🕘 czwartek, 9 października, godz. 9.00–17.00
🌐 www.decyduje.stalowawola.pl
