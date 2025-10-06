Miesięcznik

Stalowa Wola 6 października 2025

Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Stalowej Woli mają kolejną szansę, by współdecydować o tym, jak zmienia się ich miasto. Trwa nabór wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego. A już w czwartek, 9 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się specjalny „Maraton pisania projektów”, podczas którego będzie można skonsultować swoje pomysły i uzyskać pomoc w ich złożeniu.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Maraton pomysłów – przyjdź i napisz swój projekt!

Spotkanie w bibliotece potrwa od godziny 9.00 do 17.00. W tym czasie mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli, w tym przedstawicieli wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje, zieleń miejską, kulturę i sport.

Będzie to doskonała okazja, aby:

  • skonsultować pomysł na projekt,

  • dopytać o koszty realizacji działań,

  • sprawdzić, czy gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której projekt ma być zrealizowany,

  • upewnić się, że projekt jest możliwy do wykonania w wybranej lokalizacji,

  • uzyskać pomoc techniczną przy zakładaniu konta i wypełnianiu wniosku na stronie www.decyduje.stalowawola.pl,

  • a także złożyć wniosek w wersji papierowej.

Zgłoś swój pomysł i zmieniaj Stalową Wolę

Budżety obywatelskie to realna szansa, by włączyć się w rozwój miasta. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego swoje pomysły mogą zgłaszać młodzi mieszkańcy Stalowej Woli – projekty mogą dotyczyć m.in. wydarzeń, działań społecznych czy przedsięwzięć kulturalnych.

Z kolei Zielony Budżet Obywatelski to inicjatywa skupiona na poprawie jakości przestrzeni miejskiej, zwiększaniu liczby terenów zielonych, nasadzeniach czy tworzeniu miejsc wypoczynku.

Nie zwlekaj – złóż wniosek!

Wnioski do obu budżetów można składać za pośrednictwem strony internetowej www.decyduje.stalowawola.pl.
Osoby, które chcą upewnić się, że ich projekt jest poprawnie przygotowany, zaproszone są do udziału w czwartkowym „Maratonie pisania projektów”.

Organizatorzy zachęcają do licznego udziału – każda inicjatywa ma szansę przyczynić się do pozytywnej zmiany w Stalowej Woli.

📅 Maraton pisania projektów
📍 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli
🕘 czwartek, 9 października, godz. 9.00–17.00
🌐 www.decyduje.stalowawola.pl

Komentarze

Brak komentarzy

