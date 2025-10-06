Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Maraton pomysłów – przyjdź i napisz swój projekt!

Spotkanie w bibliotece potrwa od godziny 9.00 do 17.00. W tym czasie mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli, w tym przedstawicieli wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje, zieleń miejską, kulturę i sport.

Będzie to doskonała okazja, aby:

skonsultować pomysł na projekt,

dopytać o koszty realizacji działań,

sprawdzić, czy gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której projekt ma być zrealizowany,

upewnić się, że projekt jest możliwy do wykonania w wybranej lokalizacji,

uzyskać pomoc techniczną przy zakładaniu konta i wypełnianiu wniosku na stronie www.decyduje.stalowawola.pl ,

a także złożyć wniosek w wersji papierowej.

Zgłoś swój pomysł i zmieniaj Stalową Wolę

Budżety obywatelskie to realna szansa, by włączyć się w rozwój miasta. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego swoje pomysły mogą zgłaszać młodzi mieszkańcy Stalowej Woli – projekty mogą dotyczyć m.in. wydarzeń, działań społecznych czy przedsięwzięć kulturalnych.

Z kolei Zielony Budżet Obywatelski to inicjatywa skupiona na poprawie jakości przestrzeni miejskiej, zwiększaniu liczby terenów zielonych, nasadzeniach czy tworzeniu miejsc wypoczynku.

Nie zwlekaj – złóż wniosek!

Wnioski do obu budżetów można składać za pośrednictwem strony internetowej www.decyduje.stalowawola.pl .

Osoby, które chcą upewnić się, że ich projekt jest poprawnie przygotowany, zaproszone są do udziału w czwartkowym „Maratonie pisania projektów”.

Organizatorzy zachęcają do licznego udziału – każda inicjatywa ma szansę przyczynić się do pozytywnej zmiany w Stalowej Woli.

📅 Maraton pisania projektów

📍 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

🕘 czwartek, 9 października, godz. 9.00–17.00

🌐 www.decyduje.stalowawola.pl