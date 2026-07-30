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Stalowa Wola 30 lipca 2026

„Manhattan” za szlabanem

Kolejne osiedle w Stalowej Woli będzie zamknięte dla obcych. Teraz to będzie wspólnota trzech bloków przy ul. Staszica 2, popularnie zwaną „Manhattanem”. Szlaban już stoi i na razie kłuje tylko w oczy, bo nie wszystkim izolacja się podoba.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

- Nie mam samochodu, nie zajmuję miejsca na parkingu i nie podoba mi się to, że będę musiała biegać z pilotem pod szlaban, gdy syn do mnie przyjedzie. Tym bardziej, że nikt o zgodę na postawienie szlabanu mnie się nie pytał – mówi jedna z mieszkanek osiedla. To nie był jedyny głos niezadowolenia, który dotarł do nas z osiedla trzech wieżowców. Wszystko jednak wskazuje na to, że głosy te były w mniejszości, gdy podejmowano decyzję ws. szlabanu.

- W ub. roku dostaliśmy pisemną prośbę od mieszkańców osiedla przy ul. Staszica 2 o ograniczenie możliwości wjazdu samochodom spoza tegoż osiedla. Petycja była podparta podpisami lokatorów trzech, a więc wszystkich bloków. Decyzję o zainstalowaniu szlabanu podjęliśmy po długich konsultacjach, głównie z mieszkańcami osiedla – wyjaśnia Mirosław Walec, wiceprezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

W petycji, która nie jest tajnym dokumentem podpisani podnosili m.in. podrzucanie śmieci do ich kontenerów i zajmowanie miejsc na przyblokowych parkingach przez pojazdy z zewnątrz. Decyzja o zainstalowaniu szlabanu będzie kosztować wszystkich mieszkańców „Manhattanu”, gdyż koszty instalacji zapory zostały ujęte w funduszu remontowym. Każdy mieszkaniec osiedla otrzymuje dwa piloty do podnoszenia szlabanu. Nie potrzebują takiego pojazdy służb, jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe; szlaban jest nowoczesnym urządzeniem, które wykrywa pojazdy ratunkowe i automatycznie się podnosi. Nie jest urządzeniem tanim i dlatego chroni go kamera monitoringu. O monitoring ogólny osiedla też wnosili mieszkańcy, ale nie zyskali w tej sprawie większościowego poparcia.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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