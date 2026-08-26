Mama Na Obrotach przyjedzie do Stalowej Woli. Szykuje się „Niezły Bajzel”

Jeszcze kilka lat temu publiczność znała ją przede wszystkim z internetu. Charakterystyczne, pełne energii i humoru filmiki szybko zdobywały popularność, a w 2023 roku Mama Na Obrotach zdecydowała się przenieść swój humor również na scenę.

Od tamtej pory nie zwalnia tempa. Kolejne występy, pełne sale i około 150 spotkań z publicznością rocznie sprawiły, że dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci internetowego stand-upu w Polsce.

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Z życia wzięte, czyli najlepiej

Sekret jej humoru jest prosty – inspiracji nie trzeba szukać daleko. Dostarcza ich codzienność.

Małżeństwo, rodzinne rozmowy, zakupy, kolejka do lekarza, kobiece sprawy czy pozornie zwyczajne sytuacje w domu potrafią w jej opowieściach zmienić się w kilkuminutową historię, przy której publiczność rozpoznaje… samą siebie.

Bo przecież kto nie dostał kiedyś „dobrej rady” od rodziny? Kto nie wyszedł na zakupy po jedną rzecz, a wrócił z czymś zupełnie nieplanowanym? I kto nie przekonał się, że zwyczajna wizyta w przychodni może dostarczyć materiału na opowieść na cały wieczór?

Właśnie z takich sytuacji powstaje humor Mamy Na Obrotach – bez zadęcia, za to z dystansem, szczerością i sporą dawką autoironii.

Miało być o „Starym”. Wyszedł „Niezły Bajzel”

Najnowszy program początkowo miał koncentrować się przede wszystkim na jej mężu. Plan szybko jednak wymknął się spod kontroli.

„Moje życie jest naprawdę na obrotach, a w głowie kłębią się dziesiątki różnych przezabawnych wspomnień i pomysłów. Początkowo w tym programie chciałam się skupić na moim Starym, ale historii jest tyle, że wyszedł… Niezły bajzel. Spodziewajcie się turbo dużej dawki śmiechu!” – zapowiada stand-uperka.

I właśnie taki ma być „Niezły Bajzel” – ponad godzina żywiołowego stand-upu, w którym codzienny chaos zamienia się w komedię.

Zakupy mogą skończyć się pontonem w salonie, w kolejce do lekarza można zdążyć poznać pół miasta, a rodzinne rady bywają tak „mądre”, że zdecydowanie lepiej nie testować ich w praktyce.

Bez filtra i z ogromną energią

Pomysły do kolejnych historii pojawiają się spontanicznie. Czasami wystarczy jedno zdanie, sytuacja zaobserwowana w ciągu dnia albo wspomnienie, które nagle wraca wieczorem.

Tak powstaje materiał, który później jest rozwijany i dopracowywany, ale nadal zachowuje to, za co publiczność polubiła Mamę Na Obrotach najbardziej – naturalność.

Na scenie nie brakuje też tematów rodzinnych. Bohaterami opowieści bywają mąż, bliscy i sytuacje z własnego domu. Wszystko podane z dużym dystansem i poczuciem humoru.

„Niezły Bajzel” jest już trzecim autorskim programem artystki, po „Mój pierwszy raz” oraz „Kiedyś, a dziś”.

Mama Na Obrotach w Stalowej Woli

Stalowowolska publiczność będzie mogła zobaczyć najnowszy program w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 19.00.

Występ odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 32.

🎫 Bilety: kup bilet na występ Mamy Na Obrotach

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Organizator informuje, że wstęp na występ przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz osób powyżej 16. roku życia w obecności rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 16 lat nie będą wpuszczane.

Jedno jest pewne – po tym wieczorze zakupy, kolejka do lekarza, szwagier, a przede wszystkim własny „Stary” mogą już nigdy nie wyglądać tak samo.

/artykuł sponsorowany/