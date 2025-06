Mali biznesmeni przejmą Park Miejski

To wydarzenie, w którym dzieci wcielą się w role sprzedawców, menedżerów i negocjatorów. Na stoiskach znajdą się zabawki, książki, gry i inne skarby, które młodzi wystawcy chcą sprzedać – nie tylko po to, by zarobić, ale przede wszystkim, by zdobyć pierwsze doświadczenie w świecie przedsiębiorczości.

Na odwiedzających czekają również atrakcje dla całych rodzin:

Kącik Biznesmena – rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami i inspirujące historie,

Kącik Zabaw – miejsce pełne kreatywnych wyzwań dla najmłodszych,

Kącik Majsterkowicza – przestrzeń dla młodych konstruktorów.

Jednym z głównych punktów programu będzie aukcja wyjątkowych zabawek – każda z nich niesie ze sobą osobistą historię i czeka na nowego właściciela.

Warto tam być – nie tylko po to, by coś kupić, ale by wspierać dziecięcą przedsiębiorczość i dobrze się bawić.