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Stalowa Wola 3 listopada 2026

Małe światy zaklęte w książkach

W piątek, 30 listopada w stalowowolskiej MBP rozstrzygnięto konkurs powiatowy „Małe sceny - Wielkie historie”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego, a ich zadaniem było artystyczne zilustrowanie klasycznych motywów z dawnych książek, podkreślenie ich ponadczasowej wartości i znaczenia dla polskiej tradycji czytelniczej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na konkurs wpłynęło 56 prac z 10 szkół z powiatu stalowowolskiego: PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, PSP nr 7 z OI im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, PSP nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach, Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy, Zespołu Szkół im. por. Józefa Mączki w Zaleszanach oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Zdziechowicach.

Jury konkursowe w składzie: przewodnicząca komisji: Agnieszka Stan – bibliotekarz – plastyk, Jadwiga Surowiak – kierownik Biblioteki Głównej, Daria Kamińska-Drabik - kierownik Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych, wyłoniło następujących laureatów:

1. Adam Kolasa, kl. 7 z PSP nr 7 z OI w Stalowej Woli - I miejsce

2. Amelia Cencek, kl. 4 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - II miejsce

3. Liliana Szewc, kl. 6 z ZS w Zaleszanach - II miejsce

4. Ewa Kochan, kl. 6 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - III miejsce

5. Zuzanna Szczerbińska, kl. 4 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - III miejsce

6. Hubert Wojtyna, kl. 5 z PSP w Krzakach - III miejsce

7. Łucja Ciesiołkiewicz, kl. 5 z ZS w Zaleszanach - wyróżnienie

8. Daria Czarnecka, kl. 6 z PSP nr 7 z OI w Stalowej Woli - wyróżnienie

9. Natalia Dryńska, kl. 4 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - wyróżnienie

10. Wiktoria Dyjewska, kl. 5 z PSP nr 7 z OI w Stalowej Woli - wyróżnienie

11. Oliwia Gremska, kl. 7 z ZS w Zdziechowicach - wyróżnienie

12. Oliwia Iberle, kl. 6 z ZS w Zaleszanach - wyróżnienie

13. Adrianna Kurzac, kl. 4 z ZS w Lipie - wyróżnienie

14. Liliana Maziarz, kl. 4 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - wyróżnienie

15. Szymon Prus, kl. 6 z PSP nr 12 w Stalowej Woli - wyróżnienie

16. Karolina Rara, kl. 6 z ZS w Lipie - wyróżnienie

17. Gabriele Raskeviciute, kl. 7 z PSP nr 7 z OI w Stalowej Woli - wyróżnienie

18. Karolina Rzekieć, kl. 7 z PSP w Krzakach - wyróżnienie

19. Nikola Ufniarz, kl. 7 z ZS w Zdziechowicach - wyróżnienie

20. Bartosz Wiśniewski, kl. 7 z ZS w Zaleszanach - wyróżnienie

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, gry planszowe oraz gadżety. Był również czas na pamiątkowe fotografie oraz oglądanie nadesłanych prac. Kto chciałby zobaczyć, co stworzono na konkurs – może zobaczyć to na wystawie ulokowanej na parterze Biblioteki Głównej.

Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli pod honorowym patronatem Pana Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Janusza Zarzecznego, Starosty Stalowowolskiego w ramach projektu „Wrzucamy wsteczny. W kolejce po książkę” w programie rządowym „Partnerstwo dla książki 2026”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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