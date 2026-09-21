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Stalowa Wola 21 września 2026

Małe sceny - Wielkie historie. Biblioteka zaprasza uczniów do konkursu plastycznego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego do udziału w II edycji powiatowego konkursu plastycznego „Małe sceny - Wielkie historie”. Tym razem uczestnicy sięgną do książek, które cieszyły się popularnością w Polsce w latach 1945–1989.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pan Kleks, Koziołek Matołek, Pippi Pończoszanka, dzieci z Bullerbyn, Tomek Wilmowski, Baltazar Gąbka czy Miś Uszatek - to tylko niektórzy bohaterowie, którzy mogą stać się inspiracją dla młodych uczestników konkursu.

Zadanie polega na wybraniu powieści lub bajki z literatury polskiej albo zagranicznej, popularnej w Polsce w latach 1945-1989, a następnie przedstawieniu jej fragmentu lub charakterystycznej sceny w formie przestrzennej scenografii.

Co ciekawe, podstawą pracy ma być zniszczona lub zdekompletowana książka przeznaczona na makulaturę. Na niej, niezależnie od sposobu ułożenia czy ustawienia, uczestnicy mają stworzyć własny, niewielki świat bohaterów z wykorzystaniem przestrzennych, stojących elementów. Sama książka wykorzystana jako baza nie musi być związana z przedstawianą historią.

Organizatorzy nie narzucają jednej techniki wykonania pracy. Oceniane będą przede wszystkim pomysłowość, kreatywność, staranność oraz różnorodność zastosowanych materiałów i technik plastycznych.

Prace można zgłaszać do 15 października

Gotowe scenografie należy dostarczyć do 15 października 2026 roku do Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.

Osoby, które potrzebują książki mającej posłużyć jako baza pracy, mogą otrzymać ją w Multitece Biblioteki Głównej.

Po zakończeniu konkursu wszystkie zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Głównej. Autorzy najciekawszych scenografii otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę”, realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2026”. Honorowy patronat nad konkursem objęli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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