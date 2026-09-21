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Stalowa Wola 21 września 2026

Małe rączki, wielkie pomysły

Kolorowe stroje, balony w dłoniach i blisko 200 małych uczestników - tak wyglądał XI Dzień Przedszkolaka w Stalowej Woli. Dopisała pogoda, dopisały też humory, a Centralny Plac Zabaw na kilka godzin zamienił się w miejsce pełne muzyki, tańca i dziecięcej energii.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się przed Biblioteką Główną. Stamtąd dzieci, z kolorowymi balonami w rękach, przemaszerowały na Centralny Plac Zabaw. Po dotarciu na miejsce wspólnie zaśpiewały hymn przedszkolaka, a następnie wypuściły balony w niebo.

Organizatorem wydarzenia już po raz jedenasty było Niepubliczne Przedszkole „Chatka Misia” w Stalowej Woli. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Małe rączki, wielkie pomysły”.

- Troszkę kierowała nami podstawa programowa i to wzbudzanie kreatywności u dzieci. Chociaż nam przyświeca to już od dawna, więc Chatka Misia pod tym kątem właściwie pracuje cały czas. A ponieważ nasze dzieci są bardzo kreatywne, pięknie występują na scenie, dzisiaj wszyscy obecni będą mogli zobaczyć te wielkie pomysły naszych małych dzieci - mówiła Marta Stefaniak, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Chatka Misia”.

I rzeczywiście było co oglądać. Na scenie pojawiały się kolejne grupy małych artystów. Były tańce, piosenki i recytacje, a przed sceną nie brakowało rodziców i opiekunów kibicujących swoim pociechom.

Na samych występach jednak się nie skończyło. Wokół placu przygotowano stanowiska, przy których dzieci mogły spróbować różnych aktywności - od sportowych, przez kulinarne, po kreatywne i związane z majsterkowaniem. Były także małe dmuchańce i poczęstunek.

- Są stanowiska muzyczne, stanowiska gotowania, stanowiska kreatywne i majsterkowania, kolorowe tatuaże artystyczne i wiele innych - wyliczała Marta Stefaniak.

W tegorocznym Dniu Przedszkolaka uczestniczyło około 200 dzieci. Słoneczna pogoda pozwoliła wykorzystać przygotowane atrakcje i spędzić ten dzień przede wszystkim na wspólnej zabawie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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