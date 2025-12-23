Małe projekty, wielkie zmiany

Radomyśl nad Sanem: Rewitalizacja Małego Rynku

Projekt „Rewitalizacja Małego Rynku: Przestrzeń Pamięci i Tradycji” pozwolił na poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa. W ramach przedsięwzięcia wykonano remont nawierzchni chodnika, oświetlenie pomnika upamiętniającego poległych i zaginionych w wojnie światowej 1914–1920 mieszkańców Radomyśla, a także nową drewnianą obudowę studni. W planach pozostaje montaż tablic pamiątkowych poświęconych radomyskim legionistom.

Całkowity koszt projektu wyniósł 28 tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodziło z gminnego programu, a 3 tys. zł z funduszu sołeckiego. Podczas spotkania sołtys Julian Geneja podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania, a wójt Jan Pyrkosz pogratulował inicjatywy, podkreślając, że projekt znacząco poprawił wizerunek Małego Rynku. Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Radomyśla.

Dąbrowa Rzeczycka: Ulepszanie Małej Ojczyzny

Sołectwo Dąbrowa Rzeczycka zrealizowało projekt „Udoskonalamy i ulepszamy naszą Małą Ojczyznę – zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiono i zamontowano nowe elementy placu zabaw, w tym karuzelę i bujaki, stojak na rowery, kosze i ławki. Dodatkowo powstała biblioteczka plenerowa, zamontowano oświetlenie solarne oraz doposażono miejsce do grillowania i ogniska. Wokół domu ludowego wykonano prace ziemne i nasadzono nowe krzewy, zwiększając estetykę i bezpieczeństwo otoczenia.

Całkowity koszt projektu przekroczył 33 tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodziło z gminnego programu, 5 tys. zł z funduszu sołeckiego, a pozostałą część zapewnili sponsorzy. Spotkanie podsumowujące odbyło się 13 grudnia w domu ludowym, z udziałem m.in. radnej sejmiku województwa Renaty Butryn.

Atrakcją wydarzenia był wieczorek poetycko-muzyczny „Poezją spleceni”, podczas którego swoje utwory prezentowali lokalni poeci Agnieszka Jóźwiak i Grzegorz Józef Męciński, a muzycznie wystąpił młodzieżowy zespół „Byli Gorsi”. Sołtys Jadwiga Chołody - Krawiec podkreśliła znaczenie projektu dla bezpieczeństwa, integracji społecznej i estetyki sołectwa, dziękując wszystkim wspierającym jego realizację. Wójt Jan Pyrkosz pogratulował mieszkańcom, doceniając wkład lokalnej społeczności oraz walory artystyczne spotkania.

Oba projekty pokazują, jak aktywność mieszkańców i wsparcie gminy mogą realnie wpływać na poprawę estetyki, funkcjonalności i integracji lokalnych społeczności.

Info i fot. www.radomysl.pl