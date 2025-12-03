Miesięcznik
Stalowa Wola 3 grudnia 2025

Maksymilian Hebel w Najlepszej Jedenastce Betclic 2 ligi

Eksperci i komentatorzy piłkarscy TVP Sport wybrali Najlepszą Jedenastkę jesieni w Betclic 2 lidze. Znalazł się w niej pomocnik Stali Stalowa Wola, Maksymilian Hebel. Najlepszym zawodnikiem pierwszej rundy sezonu 2025/26 wybrany został Kamil Sabiłło, napastnik Unii Skierniewice, lider klasyfikacji najlepszych strzelców (14 goli), a najlepszym młodzieżowcem jego kolega z drużyny, 19-letni pomocnik - Jakub Jendryka.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W drużynie utworzonej przez TVP Sport znalazło się trzech piłkarzy rewelacyjnie spisującego się beniaminka Betclic 2 ligi, lidera po 19. kolejkach - Unii Skierniewice oraz trzech piłkarzy Olimpii Grudziądz, która zajmuje na półmetku rozgrywek czwarte miejsce. Dwóch reprezentantów ma wicelider - Warta Poznań, a po jednym: Stal Stalowa Wola, Hutnik Kraków i Podhale Nowy Targ.

Oto Najlepsza Jedenastka TVP Sport:
Bramkarz: Maciej Styrczula (24 lata, Podhale Nowy Targ)
Obrońcy: Eryk Woliński (25 lat, Unia Skierniewice), Beniamin Czajka (25 lat, Olimpia Grudziądz), Dmytro Awdiejew (23 lata, Warta Poznań)
Pomocnicy: Jakub Jendryka (19 lat, Unia Skierniewice), Dominik Frelek (24 lata, Olimpia Grudziądz), Maksymilian Hebel (28 lat, Stal Stalowa Wola), Iwan Tsyupa (32 lata, Olimpia Grudziądz).
Napastnicy: Filip Waluś (20 lat, Warta Poznań), Kamil Sabiłło (31 lat, Unia Skierniewice), Oskar Kubiak (19 lat, Sokół Kleczew).


MVP Kamil Sabiłło, Najlepszy Młodzieżowiec Jakub Jendryka.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

