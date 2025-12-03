Maksymilian Hebel w Najlepszej Jedenastce Betclic 2 ligi

W drużynie utworzonej przez TVP Sport znalazło się trzech piłkarzy rewelacyjnie spisującego się beniaminka Betclic 2 ligi, lidera po 19. kolejkach - Unii Skierniewice oraz trzech piłkarzy Olimpii Grudziądz, która zajmuje na półmetku rozgrywek czwarte miejsce. Dwóch reprezentantów ma wicelider - Warta Poznań, a po jednym: Stal Stalowa Wola, Hutnik Kraków i Podhale Nowy Targ.

Oto Najlepsza Jedenastka TVP Sport:

Bramkarz: Maciej Styrczula (24 lata, Podhale Nowy Targ)

Obrońcy: Eryk Woliński (25 lat, Unia Skierniewice), Beniamin Czajka (25 lat, Olimpia Grudziądz), Dmytro Awdiejew (23 lata, Warta Poznań)

Pomocnicy: Jakub Jendryka (19 lat, Unia Skierniewice), Dominik Frelek (24 lata, Olimpia Grudziądz), Maksymilian Hebel (28 lat, Stal Stalowa Wola), Iwan Tsyupa (32 lata, Olimpia Grudziądz).

Napastnicy: Filip Waluś (20 lat, Warta Poznań), Kamil Sabiłło (31 lat, Unia Skierniewice), Oskar Kubiak (19 lat, Sokół Kleczew).



MVP Kamil Sabiłło, Najlepszy Młodzieżowiec Jakub Jendryka.