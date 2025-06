Maksymilian Hebel pierwszym nabytkiem „Stalówki”

Nowy piłkarz „Stalówki” urodził się w Wejherowie, a pierwszym jego klubem była Arka Gdynia, w której występował w drużynach młodzieżowych. W seniorskiej piłce pojawił się w Bytovii Bytów, następnie reprezentował barwy Gryfa Wejherowo. 1 grudnia 2019 roku zdobył dla niego dwie bramki w przegranym domowym meczu ze Stalą Stalowa Wola 2:3.

Wiosną 2020 roku zamienił Pomorze na Podkarpacie, związał się z Resovią, w której występował przez 3 sezony. Kolejnym jego pracodawcą był właściciel 3-ligowej Wieczystej Kraków. 1 kwietnia 2023 roku w meczu Stal - Wieczysta doprowadził do remisu 1:1 w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Po dwóch latach reprezentowania klubu z Krakowa, przeniósł się do Odry Opole, a rok później wrócił do Resovii

Fot. www.stal1938.pl