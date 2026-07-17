Maksymalnie trzech zawodników spoza UE

Najbardziej odczuwalną zmianą dla klubów będzie nowe ograniczenie dotyczące piłkarzy spoza obszaru Unii Europejskiej. Choć kluby nadal mogą uprawnić dowolną liczbę takich zawodników, to w meczu mistrzowskim lub pucharowym na boisku będzie mogło jednocześnie przebywać: w IV lidze maksymalnie 3 zawodników spoza UE, w pozostałych klasach rozgrywkowych maksymalnie 2 zawodników spoza UE. W niższych klasach rozgrywkowych oznacza to zaostrzenie przepisów, ponieważ dotychczas limit wynosił 3 zawodników.

W tym miejscu przypomnieć należy, że od roku 202 ukraińscy piłkarze nie są wliczani w limity obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w polskich klubach we wszystkich ligach

Regulamin przewiduje także istotną reorganizację rozgrywek wojewódzkich od sezonu 2027/2028. Powstaną dwie grupy V ligi, a liczba klas Okręgowych zostanie zmniejszona do 4 grup. Oznacza to likwidację Klasy Okręgowej Dębica.

Szczegółowe zasady tworzenia nowych grup V ligi, klas okręgowych oraz zasady awansów i spadków między IV ligą a klasami okręgowymi od sezonu 2028/2029 zostały opisane w Załączniku nr 15 do Regulaminu Rozgrywek.

Zmianie ulegają również wymogi licencyjne dla szkoleniowców pracujących w IV Lidze Podkarpackiej. Od sezonu 2026/2027 trener drużyny występującej w tych rozgrywkach będzie musiał posiadać licencję UEFA B lub wyższą.

Jest to istotne złagodzenie przepisów, ponieważ wcześniej wymagano posiadania licencji UEFA A.

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