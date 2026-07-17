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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin 17 lipca 2026

Maksymalnie trzech zawodników spoza UE

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej opublikował nowy Regulamin Rozgrywek oraz Przepisy Licencyjne na sezon 2026/2027. Najważniejsze zmiany dotyczą ograniczenia liczby zawodników spoza Unii Europejskiej występujących jednocześnie na boisku, przebudowy systemu lig od sezonu 2027/2028 oraz złagodzenia wymagań licencyjnych dla trenerów IV ligi.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Najbardziej odczuwalną zmianą dla klubów będzie nowe ograniczenie dotyczące piłkarzy spoza obszaru Unii Europejskiej. Choć kluby nadal mogą uprawnić dowolną liczbę takich zawodników, to w meczu mistrzowskim lub pucharowym na boisku będzie mogło jednocześnie przebywać: w IV lidze maksymalnie 3 zawodników spoza UE, w pozostałych klasach rozgrywkowych maksymalnie 2 zawodników spoza UE. W niższych klasach rozgrywkowych oznacza to zaostrzenie przepisów, ponieważ dotychczas limit wynosił 3 zawodników.
W tym miejscu przypomnieć należy, że od roku 202 ukraińscy piłkarze nie są wliczani w limity obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w polskich klubach we wszystkich ligach

Regulamin przewiduje także istotną reorganizację rozgrywek wojewódzkich od sezonu 2027/2028. Powstaną dwie grupy V ligi, a liczba klas Okręgowych zostanie zmniejszona do 4 grup. Oznacza to likwidację Klasy Okręgowej Dębica.
Szczegółowe zasady tworzenia nowych grup V ligi, klas okręgowych oraz zasady awansów i spadków między IV ligą a klasami okręgowymi od sezonu 2028/2029 zostały opisane w Załączniku nr 15 do Regulaminu Rozgrywek.

Zmianie ulegają również wymogi licencyjne dla szkoleniowców pracujących w IV Lidze Podkarpackiej. Od sezonu 2026/2027 trener drużyny występującej w tych rozgrywkach będzie musiał posiadać licencję UEFA B lub wyższą.
Jest to istotne złagodzenie przepisów, ponieważ wcześniej wymagano posiadania licencji UEFA A.

Więcej na podkarpackizpn.pl

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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