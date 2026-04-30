Majówka na luzie - jak spędzić długi weekend bez wyjazdu?

Czy długi weekend majowy zawsze musi oznaczać podróż w nieznane? Góry, morza, wyspy… szukamy daleko, nie zauważając tego co na wyciągnięcie ręki. A przecież majówka w mieście wcale nie musi być nudna! Stalowa Wola daje sporo możliwości, by spędzić ten czas aktywnie, rodzinnie i po prostu… spokojnie.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jednym z największych atutów Stalowej Woli są tereny zielone. Spacer po parku miejskim, wycieczka rowerowa wśród pięknych lasów czy chwila odpoczynku nad Sanem to propozycje, niewymagające nadmiernych przygotowań. Stanowią one idealną opcję dla osób, które po intensywnym okresie pracy chcą po prostu zwolnić tempo i spędzić czas na świeżym powietrzu.

A może nad… do Miejskiej Biblioteki? Majówka to świetny moment, by nadrobić czytelnicze zaległości. Wystarczy książka, wygodne miejsce, kawa bądź herbata i ulubiony fotel, by poczuć moc niezwykłych doznań literackich. Kto wie jakie światy oferują biblioteczne regały?

A dla tych, którzy wolą jednak pozostać wśród miejskich klimatów, otoczeni odrobiną zgiełku, majówka to idealny moment, by odkryć lokalne kawiarnie i restauracje. Kawa, późny brunch, a może pyszny obiad bez pośpiechu? Brzmi jak „wakacyjny vibe” bez wyjazdu i nadmiernych kosztów.

W ferworze odpoczynku, nie należy zapominać również o wydarzeniach lokalnych. Hasło przewodnie tegorocznej majówki brzmi: „Artystki ze stalową wolą”. W programie przewidziane są koncerty, spektakle, spotkania, gry miejskie i wydarzenia edukacyjne z udziałem wielu znanych gwiazd, m.in. Urszuli Dudziak, Grażyny Auguścik, Mai Komorowskiej, Magdy Steczkowskiej czy Ewy Woydyłło. Całość ma na celu nie tylko uświetnić tegoroczną majówkę, ale również zwrócić uwagę na wkład kobiet w historię i współczesność Stalowej Woli.

To co? Majówka na stalowowolskim luzie? Bo jak podróż w nieznane to tylko po Stalowej Woli!

Daria Pawusiak

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

