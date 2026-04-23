Majówka na dwóch kółkach. Przed nami XIX Cross Country

Zawody tradycyjnie rozegrane zostaną w malowniczej scenerii Ciemny Kąt - jednym z najbardziej urokliwych zakątków Puszczy Sandomierskiej. Trasa poprowadzi leśnymi duktami wokół Wrótniej Góry, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale i kontakt z budzącą się do życia przyrodą.

Start zawodów zaplanowano na godzinę 10 przy Obiekcie Turystycznym „Grzybek”. Jak co roku, organizatorzy przygotowali dla uczestników pakiety startowe, ciepły posiłek oraz pamiątkowe medale. Najlepsi zawodnicy mogą liczyć na puchary i dyplomy.

Ważna informacja dla chętnych: zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną competitions.timekeeper.pl - nie będzie możliwości rejestracji w dniu zawodów na miejscu. Szczegóły, regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie organizatora.

Organizatorzy liczą na dobrą frekwencję i sprzyjającą pogodę, podkreślając, że oprócz sportowej rywalizacji nie zabraknie wyjątkowej atmosfery, która od lat przyciąga uczestników do Ciemnego Kąta.