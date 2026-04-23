Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 kwietnia 2026

Majówka na dwóch kółkach. Przed nami XIX Cross Country

Miłośnicy dwóch kółek i sportowej rywalizacji powinni już rezerwować termin. 1 maja odbędzie się XIX Stalowowolski Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zawody tradycyjnie rozegrane zostaną w malowniczej scenerii Ciemny Kąt - jednym z najbardziej urokliwych zakątków Puszczy Sandomierskiej. Trasa poprowadzi leśnymi duktami wokół Wrótniej Góry, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale i kontakt z budzącą się do życia przyrodą.

Start zawodów zaplanowano na godzinę 10 przy Obiekcie Turystycznym „Grzybek”. Jak co roku, organizatorzy przygotowali dla uczestników pakiety startowe, ciepły posiłek oraz pamiątkowe medale. Najlepsi zawodnicy mogą liczyć na puchary i dyplomy.

Ważna informacja dla chętnych: zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną competitions.timekeeper.pl - nie będzie możliwości rejestracji w dniu zawodów na miejscu. Szczegóły, regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie organizatora.

Organizatorzy liczą na dobrą frekwencję i sprzyjającą pogodę, podkreślając, że oprócz sportowej rywalizacji nie zabraknie wyjątkowej atmosfery, która od lat przyciąga uczestników do Ciemnego Kąta.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Przy ul. Niezłomnych powstanie system retencji wód opadowych za blisko 4 mln zł
Stalowa Wola
„Milo Mechanik” w Kinie Wrzos. Animacja inspirowana Stalową Wolą
Stalowa Wola
Wykład o „wieku skąpanym we krwi” już 24 kwietnia
Nisko
38-latek aresztowany za znęcanie się nad psem
Stalowa Wola
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
Nisko
Przebudują ulice Cyprusową, Torową i Bratkową
Stalowa Wola
Dofinansowanie na place zabaw
Stalowa Wola
Motocykliści z Rudnika nad Sanem znów ruszają w trasę. Tym razem dla Kacperka
Rudnik nad Sanem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu