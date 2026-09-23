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Mateusz Skibski (Stal Stalowa Wola Boxing Team)
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 września 2026

Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski

W sobotę, 26 września rozpoczynają się XXXIII Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Boksie. W zawodach uczestniczyć będą zawodnicy urodzeni w latach 2008-2009. Areną pięściarskich zmagań będzie hala sportowo-widowiskowa MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

O medale mistrzostw Polski do lat 18 walczyć będzie trójka bokserów Stali Stalowa Wola. Prawo startu w finałach zapewnili sobie: Maja Dul (kategoria wagowa do 70 kg), Mateusz Skibski (do 75 kg), Alex Sitarski (do 55 kg). W narożniku naszych reprezentantów stanie ich klubowy trener Beniamin Zarzeczny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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