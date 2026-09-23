Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski

O medale mistrzostw Polski do lat 18 walczyć będzie trójka bokserów Stali Stalowa Wola. Prawo startu w finałach zapewnili sobie: Maja Dul (kategoria wagowa do 70 kg), Mateusz Skibski (do 75 kg), Alex Sitarski (do 55 kg). W narożniku naszych reprezentantów stanie ich klubowy trener Beniamin Zarzeczny.