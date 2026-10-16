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Fot. Jerzy Mielniczuk
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Stalowa Wola 16 października 2026

Maglowanie atomu

Wiemy już, że modułowa elektrownia atomowa będzie – i ile – na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Będą to cztery reaktory jądrowe o mocy ok. 300 MWe każdy. Źródła energii pochodzącej z rozszczepienia uranu znajdą się 30 m pod ziemią.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

W czwartek, 15 października, była pierwsza prawdziwa debata nad elektrownią jądrową, którą w Stalowej Woli chce zbudować Orlen Synthos Green Energy (OSGE). W tym podmiocie są połączone siły państwowego giganta i prywatnego kapitału. Do OSGE dołączają kolejni poważni biznesmeni, a to oznacza, że gra jest warta atomowej świeczki. Warto też, by mieszkańcy Stalowej Woli dowiedzieli się wreszcie, z czym przyjdzie im sąsiadować.

Jedna z trzech

Na czwartkową sesję Rady Miejskiej przyjechała bardzo silna reprezentacja inwestora. Było też naukowe ostrzeżenie przed pochopnymi decyzjami i wyraz niezadowolenia społecznego. Z racji internetowego przekazu czwartkowy pojedynek na argumenty można uznać za pierwszą otwartą debatę nad przyszłością stalowowolskiej energetyki jądrowej.

Otworzyli ją dyrektorzy z OSGE: Marcin Ciepliński, Bartosz Fijałkowski i Robert Truszkowski. Potwierdzili, że Stalowa Wola jest jedną z trzech poważnie branych pod uwagę lokalizacji dla małych modułowych elektrowni jądrowych (SMR). Poza Stalową Wolą to Włocławek z najbardziej zaawansowanymi przygotowaniami do budowy i Monowskie Stawy k. Oświęcimia. Dla tych lokalizacji zostały już wydane decyzje zasadnicze. To na razie tylko brzmi zasadniczo, bowiem do ewentualnego inwestycyjnego sukcesu droga jest jeszcze daleka i kosztowna.

Jest nadzieja, ale są też obawy

Elektrownia, która może powstać w Stalowej Woli będzie się składała z czterech modułów, w których rozszczepiany będzie uran. Wszystko w technologii wrzącej wody (BWR), a z racji, że jest to dziesiąta jej generacja symbol jest uzupełniony rzymskim X. W pełnej nazwie BWRX-300 jest jeszcze moc pojedynczego reaktora. Warto te symbole zapamiętać i pobuszować w Internecie. Źródło energii będzie głęboko pod ziemią, w bezpiecznej otulinie betonu i iłów mioceńskich. Obawy budzi to, że znajdzie się tuż nad, albo nawet dotknie sklepienia potężnego zbiornika trzeciorzędowej wody podziemnej, z którego czerpie „kranówkę” Stalowa Wola i jeszcze wiele ośrodków z Podkarpacia. Właściciele projektu zapewniają jednak, że SMR-y w żaden sposób nie zagrożą wodzie w zbiorniku GZWP 425. Reaktory będą pracować w obiegu zamkniętym, a woda chłodząca będzie z Sanu. Takie są założenia.

Luki w nich punktował prof. Ludwik Pieńkowski specjalizujący się w energii jądrowej fizyk z krakowskiej AGH. – Nie chcę być tym, który gasi światło inwestycyjnego entuzjazmu, ale projektowanie elektrowni atomowej w pobliżu siedzib ludzkich jest bardzo ryzykowne – ostrzegał naukowiec. Marek Siry zabrał głos w imieniu mieszkańców Stalowej Woli. Ci nie są zadowoleni z lokalizacji siłowni jądrowej w ekologicznie czystym zakątku miasta. Wezwał inwestorów do zmiany lokalizacji i zapowiedział protesty, gdyby trwali przy swoim.

Tam teraz jeszcze rosną drzewa

SMR w Stalowej Woli będzie budowany na jednej z dwóch działek położonych w niedalekiej odległości od SK Nexilis. Inwestor wybierze jedną z nich po szczegółowych badaniach geotechnicznych. OSGE poważnie traktuje energetyczną inwestycję w Stalowej Woli czego drobnym dowodem jest rozpoczęcie współpracy z jedną szkołą średnią w mieście. – Musimy przygotować personel nie tylko do pracy w elektrowni, ale też do jej budowy – mówił Marcin Ciepliński, dyrektor ds. strategii i rozwoju OSGE. Sama budowa SMR z otoczeniem potrwa do czterech lat. Zebranie potrzebnych pozwoleń może zająć tyle samo czasu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami inwestora elektrownia jądrowa zacznie pracować w Stalowej Woli prawie dokładnie w stulecie otwarcia pierwszej elektrowni węglowej nad Sanem.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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