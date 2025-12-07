Magiczne Mikołajki na Rynku w Rozwadowie. Świąteczny klimat mimo braku śniegu

Na najmłodszych czekał oczywiście najbardziej wyczekiwany gość – św. Mikołaj, który chętnie pozował do zdjęć i obdarowywał dzieci słodkościami. Towarzyszące mu animacje, warsztaty oraz mini zoo sprawiały, że na twarzach najmłodszych nie brakowało uśmiechów.

Na uczestników czekały również gorący bigos, ciepła czekolada oraz domowe ciasta, które idealnie rozgrzewały w chłodne popołudnie. Nie zabrakło też wspólnej zabawy, rozmów i spacerów między świątecznymi dekoracjami.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było uroczyste rozświetlenie choinki i świątecznych iluminacji, którego dokonał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Wraz z mieszkańcami oficjalnie rozpoczął bożonarodzeniowy czas w mieście.

Mimo że aura nie zapewniła białego puchu, klimat wydarzenia był pełen magii, ciepła i rodzinnej radości. Na rynku pojawiło się wielu mieszkańców, a rozwadowski Rynek ponownie udowodnił, że potrafi tworzyć wyjątkową oprawę dla świątecznych spotkań.

📸 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia