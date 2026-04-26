Magda Steczkowska z zespołem zagra na majówce w Stalowej Woli

Dla wokalistki będzie to wyjątkowy koncert - pierwszy autorski występ w Stalowej Woli, mieście jej dzieciństwa. Artystka nie kryje emocji związanych z powrotem do miejsca, z którym wiąże wiele osobistych wspomnień - tu chodziła do szkoły, tu pracowali jej rodzice.

Na scenie oprócz Magdy Steczkowskiej pojawią się również młodzi wokaliści, co zapowiada niepowtarzalny klimat wydarzenia. Sama artystka zdradza, że przygotowała dla publiczności także muzyczną niespodziankę.

Koncert rozpocznie się o godz. 18 w sali widowiskowej MDK. Bilety kosztują 30 zł.

Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen emocji i dobrej muzyki, który może stać się jednym z najciekawszych punktów majowego weekendu w mieście.