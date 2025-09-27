Magda Stachula gościem Nocy Bibliotek w Stalowej Woli

Magda Stachula uznawana jest za pionierkę gatunku domestic noir w Polsce. Jej debiut - „Idealna” - szybko stał się bestsellerem, a późniejsze książki, m.in. „Nieobliczalna”, zyskały uznanie czytelników i krytyków. Ta druga powieść doczekała się nawet ekranizacji. Podczas spotkania autorka opowie o kulisach swojej pracy, inspiracjach i procesie twórczym, który prowadzi do powstawania jej mrocznych i pełnych napięcia historii.

Stachula pochodzi z Krasnegostawu, ukończyła judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zanim zaczęła pisać, pracowała w firmie zajmującej się monitoringiem wizyjnym. To właśnie obraz z kamery tramwaju kursującego po Pradze stał się impulsem do stworzenia jej debiutanckiej powieści.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury” w programie „Partnerstwo dla książki 2025”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.