Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor

Musiał prowadził zespół Stali Stalowa Wola od 15 października 2025 roku, gdy zastąpił Marcina Płuskę. Wejście miał obiecujące. Pokonał przed swoja publicznością Zagłębie Sosnowiec. Później jednak przyszła ligowa szarzyzna. W 17 meczach jego bilans to zaledwie 3 wygrane, aż 10 remisów i 4 porażki (bramki 23:19).

Teraz klub sięga po inne rozwiązanie. Dariusz Kantor kończy za kilka dni 39 lat, ale na ławce trenerskiej zdążył już zebrać solidne doświadczenie. Jako piłkarz reprezentował m.in. Wisłokę Dębica, Resovię i Karpaty Krosno. Trenersko wyrósł właśnie w Dębicy; od asystenta do pierwszego szkoleniowca w latach 2017–2022. W kwietniu 2023 roku objął Siarkę Tarnobrzeg, gdzie pracował do końca czerwca 2025.

Jeżeli klub podpisze umowę z Kantorem to zadebiutuje w najbloiższy czwartek, 30 kwietnia w meczu wyjazdowym z Zagłebiem Sosnowiec, a więc z tą sama drużyną, z którą przygodę w Stali zaczynał jego poprzednik.