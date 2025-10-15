Maciej Musiał nowym trenerem „Stalówki”

Maciej Musiał był ostatnio trenerem Hutnika Kraków, w którym pracował od 27 marca 2024 roku do 19 maja 2025 roku. Krakowski zespół poprowadził w 42 meczach, notując średnią 1,43 pkt/mecz. Wcześniej był trenerem w innych klubach z Krakowa: Garbarnii, Wieczystej i Wiśle, pracował także w ŁKS Łódź, Sandecji, Pogoni Szczecin i Górniku Wieliczka, którego barwy reprezentował w latach 2001-2008 jako piłkarz. Musiał na trenerskiej ławce Stali zadebiutuje w lidze w niedzielę, 19 października w meczu z Zagłebiem Sosnowiec.

Brat nowego szkoleniowca Stali - Tomasz Musiał jest znanym sędzią piłkarskim, od 2011 roku prowadzi mecze Ekstraklasy.