Różnice w płozie łyżew hokejowych i figurowych

Łyżwy hokejowe wyróżnia krótsza, mocniej niż w figurowych łyżwach zakrzywiona płoza. To pozwala zawodnikom szybko przyspieszać, hamować oraz wykonywać gwałtowne zwroty na lodzie. Takie łyżwy nie mają ząbków z przodu, dzięki temu ich cała powierzchnia pozwala na jazdę i manewry. Wszystko to sprzyja maksymalnej kontroli w trakcie dynamicznej jazdy podczas gry. Trzeba jednak pamiętać, że w takich łyżwach nie da się skakać. Ponadto łyżwy hokejowe dla mężczyzn zazwyczaj charakteryzują się szerszym profilem, odpowiadającym budowie męskiej stopy. Z kolei wersje damskie są smuklejsze i lepiej dopasowane, co przekłada się na lepszą kontrolę i stabilność, a znajdziesz je m.in. tutaj: https://www.decathlon.pl/sporty/hokej/lyzwy-hokejowe/f-gender_kobieta. Łyżwy figurowe mają dłuższą płozę, dość płaską płozę, która wystaje poza piętę buta. Dzięki takiej budowie umożliwiają stabilną, płynną jazdę, ułatwiają utrzymanie równowagi oraz precyzyjne prowadzenie kroków tanecznych. Tego typu łyżwy wyróżniają zęby (toe picks) na przodzie płozy, które umożliwiają wybijanie się do skoków oraz inicjowanie piruetów. Łyżwy figurowe męskie zazwyczaj są nieco szersze, a damskie smuklejsze i lżejsze, co wpływa na wygodę oraz ułatwia wykonywanie precyzyjnych ruchów i figur.

But w obu typach łyżew

Łyżwy hokejowe mają wysoki, sztywny but, który mocno stabilizuje kostkę, jednak przy tym ogranicza jej ruch. To świadome rozwiązanie – w hokeju ważna jest przede wszystkim ochrona stopy przed uderzeniami krążka i kijów oraz możliwość szybkiej reakcji. Powstają one z nowoczesnych, wytrzymałych materiałów, a przy są dość lekkie. Łyżwy figurowe mają wysoki but, lecz jest jeszcze sztywniejszy, dzięki czemu dobrze podpiera kostkę, co zmniejsza ryzyko kontuzji przy lądowaniach po skokach. Jednocześnie konstrukcja pozwala na kontrolowane zgięcia, niezbędne do wykonywania skomplikowanych figur. “Figurówki“ tradycyjnie wykonuje się ze skóry, dlatego są cięższe, ale też lepiej dopasowane i estetyczne.

Styl jazdy łyżew figurowych i hokejowych

Modele hokejowo stworzono z myślą o agresywnej i szybkiej jeździe, z nagłymi zwrotami oraz częstymi przyspieszeniami. Mają one konstrukcję idealnie dopasowaną do charakterystyki sportu kontaktowego, jakim jest hokej. Są one dostosowane do warunków, w których liczy się zwrotność, wytrzymałość i możliwość błyskawicznej reakcji na wydarzenia na lodzie. Za to łyżwy figurowe zostały dostosowane do wykonywania skomplikowanych elementów technicznych – obrotów, piruetów, wysokich kroków oraz płynnych kroków tanecznych. Służą one do artystycznego stylu jazdy nastawione na precyzje i estetykę ruchu, a niekoniecznie na szybkości czy siłę. Jak widać, główne różnice między łyżwami hokejowymi a figurowymi dotyczą przede wszystkim płozy, buta oraz stylu jazdy. Hokejówki są krótsze, zakrzywione, mają sztywny, lekki but i sprawdzają się w szybkim, dynamicznym sporcie kontaktowym. Łyżwy figurowe są dłuższe, z toe picks, a przy tym mają cięższy, bardzo sztywny but, dzięki czemu i sprzyjają wykonywaniu eleganckich figur oraz skoków.

