Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem Jarocin 28 sierpnia 2025

LZS Zdziary uzupełniły zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu

Poznaliśmy ostatniego uczestnika 1/8 Pucharu Polski na szczeblu piłkarskiego podokręgu Stalowa Wola. Jest nim drużyna LZS Zdziary, która wyeliminowała w środę LZS Żabno, wygrywając na jego boisku 2:0.

Przez długi czas trwała wyrównana walka, obie jedenastki stwarzały okazję strzeleckie, jednak żadnej nie potrafiły zamienic na gola. Po przerwie więcej piłką operowali gospodarze, ale pierwszy odczarował bramkę najskuteczniejszy piłkarz LZS Zdziary, Artur Łuczyk. Obrócił się z piłkę na 11-12 metrze, oddał strzał, po którym piłka odbiła sie rykoszetem od jednego z piłkarzy z Żabna, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. Wynik ustalił w 82. minucie Filip Moskal. Trafił z rzutu wolnego podyktowanego za faul na Łuczyku przed polem karnym.

Wszystkie wyniki meczów II rundy: San Stalowa Wola - Unia Nowa Sarzyna 2:1 (Chyb, Gątarz - Hanejko.), Płomień Trześń - Łęg Stany 0:8 (Serafin 3, Cichoń, Papucin, Baran, Surowiec), Koniczynka Ocice - Tanew Wólka Tanewska 1:1 - w rzutach karnych 4:3, Junior Zakrzów - Pogoń Leżajsk 0:3 (Maliarenko 2, Uchman), LZS Żabno – LZS Zdziary 0:2 (Łuczyk 65, Moskal 82)

Zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu, 17 wrześniaPodlesianka - Łęg Stany, Huragan Zdziechowice - Azalia Wola Zarczycka, Sokół Kamień - Sokół Nisko, Koniczynka Ocice - Siarka. Sparta Jeżowe - Stal Gorzyce, San Stalowa Wola - Pogoń Leżajsk, LZS Zdziary - Stal Nowa Dęba, Stal II Stalowa Wola - ŁKS Łowisko.

