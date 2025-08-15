LZS Żabno pierwszym liderem. Udany debiut Trucka. Cztery minuty Bukowej

Truck Kotowa Wola wywiózł komplet punktów z Woli Rzeczyckiej (fot. Damian Kuziora)

LZS Żabno praktycznie już do przerwy zapewniło sobie zwycięstwo, strzelając cztery gole, a piątego „sprezentował mu jeden z obrońców Kolejarza. W innych meczach tej grupy już takich samych popisów snajperskich w 1. kolejce nie zaobserwowano.

Udany debiut zanotował Truck Kotowa Wola, wygrywając w Woli Rzeczyckiej. Wynik otworzył król strzelców klasy B grupy II ubiegłego sezonu Bartłomiej Idec, który dzień później obchodził urodziny.

Ciekawą końcówkę meczu zafundowali kibicom w Dąbrowicy piłkarze Bukowej Jastkowice. W 24. minucie gospodarze objęli prowadzenie, po uderzeniu Jakuba Plamitzera. W 85. minucie wyrównał Daniel Mścisz, dwie minuty później goście zdobyli drugą bramkę - jej autorem był Robert Pelc, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku, zastępując Adriana Bartnika - a za moment bramkarz miejscowych po raz trzeci wyciągał piłkę z siatki po strzale Pawła Kaczmarczyka. Strzelec zdobył w doliczonym czasie gry bramkę (Wiktor Kepka), ale na doprowadzenie do remisu zabrakło już mu czasu i komplet punktów pojechał do Jastkowic.

Klasa A grupa I. Wyniki 1. kolejki:

LZS WOLA RZECZYCKA - TRUCK KOTOWA WOLA 0:2 (0:0) - fotorelacja z meczu

B.Idec (68), D.Idec (75)

KOLEJARZ KNAPY - LZS ŻABNO 1:7 (1:5)

K.Wójciak (9) - Kobylarz (7, 25), A.Wójciak (36-sam.), J.Partyka (42), Hołody (45, 73), D.Kurkiewicz (61)

KP ZARZECZE - JUNIOR ZAKRZÓW 1:2 (0:2)

Cichoń (48) - Brożyna (20, 33)

LZS JADACHY - ŁĘG STANY 1:2 (0:2)

M.Wolan (65) - Serafin (25), Kvaterniuk (38)

KP ŻUPAWA - KONICZYNKA OCICE 2:4 (2:1)

Duma (30, 35) - Dzhula (10), Kolodziej (58), Olejarz (64), Piątek (89)

STRZELEC DĄBROWICA - BUKOWA JASTKOWICE 2:3 (1:0)

Plamitzer (24), Kępka (90+3) - Mścisz (85), Pelc (78), Kaczmarczyk (88)

WISAN SKOPANIE - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 2:1 (1:1)

Lis (45, 61) - Chorab (13)

2. kolejka

16 sierpnia: LZS Żabno - Wisan (16), Junior - LZS Wola Rzeczycka (17)

17 sierpnia: Jadachy - Zarzecze (14), Strzelec - Płomień (17), Koniczynka - Bukowa (17), Truck - Żupawa (17), , Kolejarz - Łęg (17)