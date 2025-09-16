Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Nisko Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 16 września 2025

LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!

Klasa A grupa I. W Żabnie po 25. minutach Koniczynka Ocice prowadziła 3:0 i w tym momencie nikt chyba nie pomyślał nawet, że gospodarze będą w stanie osiągnąć korzystny wynik. Mecz zakończył się…. remisem, a niewiele zabrakło „żabniakom”, żeby odesłać rywali do domu z pustymi rękoma.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

LZS Żabno nie przegrało u siebie 11 meczu ligowego z rzędu. Po raz ostatni komplet punktów wywalczył na jego stadionie San Wrzawy, a było to 13 października 2024 roku. Kolejną drużyną, która zagości w Żabnie, żeby powalczyć o ligowe punkty będzie Truck Kotowa Wola (27 września), ale wcześniej jedenastka trenera Tomasza Krasonia pojedzie do Woli Rzeczyckiej - derby gminy Radomyśl nad Sanem.

Drugi mecz z rzędu Bukowa Jastkowice zakończyła zdobyciem 7 bramek. Cztery razy wpakował piłkę do bramki Kolejarza Knapy Kamil Tarka. Lider ze Stanów odniósł wysokie zwycięstwo z KS Żupawa, a wynik spotkania otworzył już w 8. minucie Michał Serafin.

6. kolejka
LZS ŻABNO - KONICZYNKA OCICE 3:3 (1:3) - tutaj skrót meczu, gole - Petar TV
Kurkiewicz (34), Hołody (51), Kołodziej (77 - sam.) - Piątek (1, 31), Dzhula (25)
TRUCK KOTOWA WOLA - STRZELEC DĄBROWICA 3:1 (1:1)
J.Kopeć (28, 72), Tur (48) - Kępka (1)
LZS JADACHY - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 3:4 (2:2)
T.Wolan (28, 76), M.Wolan (35) - Seredyńsyi (5), Chorab (32, 90+4), Cieśla (87)
KOLEJARZ KNAPY - BUKOWA JASTKOWICE 2:7 (0:5)
Rożnowski (48), Dul (53) - M.Partyka (3), Kaczmarczyk (5, 36), Tarka (18, 42, 60, 69)
ŁĘG STANY - KS ŻUPAWA 6:0 (2:0)
Serafin (8), Pyryt (11), Kvaterniuk (49), Giemza (63), J.Baran (78, 85)
KP ZARZECZE - LZS WOLA RZECZYCKA 2:2 (1:0)
Cichoń (35), S.Kozyra (55) - Skoczek (54), Stańkowski (63 - karny)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Stalowa Wola
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Stalowa Wola
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
Stalowa Wola
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
14 goli w Zdziarach. Wszystkie dla gospodarzy
Stalowa Wola
14 goli w Zdziarach. Wszystkie dla gospodarzy
CSM Kuźnia Koszykówki zwycięzcą Stalowa Wola Basket Cup II. Stal na miejscu trzecim
Stalowa Wola
CSM Kuźnia Koszykówki zwycięzcą Stalowa Wola Basket Cup II. Stal na miejscu trzecim
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
Stalowa Wola
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
Stalowa Wola
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu