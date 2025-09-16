LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!

LZS Żabno nie przegrało u siebie 11 meczu ligowego z rzędu. Po raz ostatni komplet punktów wywalczył na jego stadionie San Wrzawy, a było to 13 października 2024 roku. Kolejną drużyną, która zagości w Żabnie, żeby powalczyć o ligowe punkty będzie Truck Kotowa Wola (27 września), ale wcześniej jedenastka trenera Tomasza Krasonia pojedzie do Woli Rzeczyckiej - derby gminy Radomyśl nad Sanem.

Drugi mecz z rzędu Bukowa Jastkowice zakończyła zdobyciem 7 bramek. Cztery razy wpakował piłkę do bramki Kolejarza Knapy Kamil Tarka. Lider ze Stanów odniósł wysokie zwycięstwo z KS Żupawa, a wynik spotkania otworzył już w 8. minucie Michał Serafin.

6. kolejka

LZS ŻABNO - KONICZYNKA OCICE 3:3 (1:3) - tutaj skrót meczu, gole - Petar TV

Kurkiewicz (34), Hołody (51), Kołodziej (77 - sam.) - Piątek (1, 31), Dzhula (25)

TRUCK KOTOWA WOLA - STRZELEC DĄBROWICA 3:1 (1:1)

J.Kopeć (28, 72), Tur (48) - Kępka (1)

LZS JADACHY - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 3:4 (2:2)

T.Wolan (28, 76), M.Wolan (35) - Seredyńsyi (5), Chorab (32, 90+4), Cieśla (87)

KOLEJARZ KNAPY - BUKOWA JASTKOWICE 2:7 (0:5)

Rożnowski (48), Dul (53) - M.Partyka (3), Kaczmarczyk (5, 36), Tarka (18, 42, 60, 69)

ŁĘG STANY - KS ŻUPAWA 6:0 (2:0)

Serafin (8), Pyryt (11), Kvaterniuk (49), Giemza (63), J.Baran (78, 85)

KP ZARZECZE - LZS WOLA RZECZYCKA 2:2 (1:0)

Cichoń (35), S.Kozyra (55) - Skoczek (54), Stańkowski (63 - karny)

