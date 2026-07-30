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Radomyśl nad Sanem 30 lipca 2026

LZS Wola Rzeczycka świętuje 80-lecie

LZS Wola Rzeczycka obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji w sobotę, 1 sierpnia, na stadionie w Woli Rzeczyckiej odbędzie się całodniowy piknik sportowo-rekreacyjny z meczami, koncertami i atrakcjami dla całych rodzin.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Świętowanie rozpocznie się o godz. 9 turniejem drużyn dziecięcych. W programie znalazły się także mecze piłkarskie z udziałem LZS Wola Rzeczycka, Wichrów Rzeczyca Długa i Jezioraka Chwałowice, spotkanie oldbojów oraz mecz kobiet. Organizatorzy przygotowali również konkursy, gry i zabawy dla uczestników.

O godz. 16.45 odbędą się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wieczorem scenę przejmą artyści. O godz. 17.20 wystąpi Justyna Lubas z zespołem Folkshow, o 19 zaśpiewa Sylwia Strug, a o godz. 20 rozpocznie się koncert zespołu Menelaos. Zabawę zakończy dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em.

Przez cały dzień na uczestników czekać będą także dmuchańce, animacje dla dzieci, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz punkty gastronomiczne.

Organizatorami wydarzenia są LZS Wola Rzeczycka, Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem oraz Rada Sołecka Woli Rzeczyckiej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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