Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
Zaklików 23 stycznia 2026

Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie

Mieszkańcy Nowej Dęby, Lipy oraz okolicznych miejscowości muszą przygotować się na wzmożoną aktywność wojska. Jak poinformował Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba, w dniach od 1 do 28 lutego 2026 roku na terenie poligonów prowadzone będą ćwiczenia wojskowe oraz strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ćwiczenia odbywać się będą na terenie poligonu w Nowej Dębie oraz Lipie i - co istotne - obejmą również dni wolne od pracy oraz święta. Oznacza to, że odgłosy strzałów i wybuchów mogą być słyszalne przez cały miesiąc, także w godzinach nocnych.

Dowództwo poligonu apeluje do mieszkańców oraz osób przejeżdżających w pobliżu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, teren jest odpowiednio oznakowany - o zakazie informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami oraz zamykane i oznaczone szlabany na drogach dojazdowych.

Wojsko zwraca uwagę, że lekceważenie zakazów w przeszłości prowadziło do tragicznych wypadków, w których ofiarami były osoby cywilne, w tym dzieci i młodzież. Dowództwo podkreśla, że takie sytuacje często wynikają z braku ostrożności i zdrowego rozsądku.

Teren poligonu jest stale patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby naruszające obowiązujące przepisy muszą liczyć się z karami administracyjnymi, w tym finansowymi.

Wojsko apeluje do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi oraz przypomina, że poligon to nie miejsce spacerów, wycieczek rowerowych ani zabaw, zwłaszcza w czasie trwających ćwiczeń.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nisko
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Nisko
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Stalowa Wola
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Ulanów
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu