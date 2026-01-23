Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie

Ćwiczenia odbywać się będą na terenie poligonu w Nowej Dębie oraz Lipie i - co istotne - obejmą również dni wolne od pracy oraz święta. Oznacza to, że odgłosy strzałów i wybuchów mogą być słyszalne przez cały miesiąc, także w godzinach nocnych.

Dowództwo poligonu apeluje do mieszkańców oraz osób przejeżdżających w pobliżu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, teren jest odpowiednio oznakowany - o zakazie informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami oraz zamykane i oznaczone szlabany na drogach dojazdowych.

Wojsko zwraca uwagę, że lekceważenie zakazów w przeszłości prowadziło do tragicznych wypadków, w których ofiarami były osoby cywilne, w tym dzieci i młodzież. Dowództwo podkreśla, że takie sytuacje często wynikają z braku ostrożności i zdrowego rozsądku.

Teren poligonu jest stale patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby naruszające obowiązujące przepisy muszą liczyć się z karami administracyjnymi, w tym finansowymi.

Wojsko apeluje do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi oraz przypomina, że poligon to nie miejsce spacerów, wycieczek rowerowych ani zabaw, zwłaszcza w czasie trwających ćwiczeń.