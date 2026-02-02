Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Na zdjęciu od lewej: nadkomisarz Jacek Czarnecki, komisarz Kamila Guczał, nadkomisarz Łukasz Ramęda/Fot. KPP St. Wola
Stalowa Wola 2 lutego 2026

Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli

Nadkomisarz Łukasz Ramęda objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli. Podczas uroczystego spotkania w komendzie rozkaz personalny wręczyła pełniąca obowiązki komendanta, komisarz Kamila Guczał.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o powołaniu nadkomisarza Jacka Czarneckiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli. Teraz kierownictwo jednostki zostało uzupełnione o kolejnego zastępcę. Został nim nadkomisarz Łukasz Ramęda.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa jednostki, policjanci i pracownicy komendy. Podczas przemówienia kom. Guczał pogratulowała swojemu nowemu zastępcy i podkreśliła, że będą razem pracować na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i całego powiatu.

Łukasz Ramęda służbę w policji rozpoczął w 2007 roku. Dotychczas pracował głównie w świętokrzyskiej Policji, m.in. w Pińczowie, gdzie od 2022 roku był zastępcą, a później naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, a od 2024 roku naczelnikiem Wydziału Prewencji. Wcześniej kierował też Rewirem Dzielnicowych w Kazimierzy Wielkiej. W Stalowej Woli będzie nadzorował pion prewencji, czyli działania związane z bezpieczeństwem i profilaktyką w regionie.

