To już 8 medal mistrzostw Polski zdobyty przez trenera Stali Stalowa Wola Boxing Team, reprezentanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W Łukowie Łukasz „Podstawa” Podstawski przegrał tylko finałową walkę. Na punkty z Kevinem Prymasem z OSP Ostrzeszów, którego można oglądać w walkach zawodowych. 5 października będzie jednym z aktorów krakowskiej gali Strike King 6. – Żałuję bardzo, że walka finałowa nie trwała dłużej... - powiedział nam Łukasz Podstawski. Trzecie i czwarte miejsca w tej kategorii zajęli żołnierze 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach: Szymon Tokarczyk i Krzysztof Stawiarski.
Stalowa Wola 1 października 2025
Łukasz Podstawski wicemistrzem Polski! Przegrał tylko z Prymasem
W Łukowie w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 odbywały się XII Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. W kategorii K1 Rules w wadze do 91 kg srebrny medal wywalczył Łukasz Podstawski.
Dziennikarz sportowy
