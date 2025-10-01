Łukasz Podstawski wicemistrzem Polski! Przegrał tylko z Prymasem

To już 8 medal mistrzostw Polski zdobyty przez trenera Stali Stalowa Wola Boxing Team, reprezentanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W Łukowie Łukasz „Podstawa” Podstawski przegrał tylko finałową walkę. Na punkty z Kevinem Prymasem z OSP Ostrzeszów, którego można oglądać w walkach zawodowych. 5 października będzie jednym z aktorów krakowskiej gali Strike King 6. – Żałuję bardzo, że walka finałowa nie trwała dłużej... - powiedział nam Łukasz Podstawski. Trzecie i czwarte miejsca w tej kategorii zajęli żołnierze 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach: Szymon Tokarczyk i Krzysztof Stawiarski.