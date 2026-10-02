Lucjusz Nadbereżny w Pałacu Prezydenckim. Ważna dyskusja o finansach samorządów

Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele różnych szczebli samorządu. Rozmawiano przede wszystkim o tym, jak obecne przepisy sprawdzają się w praktyce i co należałoby w nich zmienić.

Jak relacjonuje Lucjusz Nadbereżny, samorządowcy zwracali uwagę m.in. na problemy z przewidywaniem dochodów w kolejnych latach. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wydatków na oświatę, transport, gospodarkę komunalną czy ochronę zdrowia.

- Debata koncentrowała się na praktycznym wpływie obowiązujących rozwiązań na sytuację finansową samorządów oraz potrzebie ich dalszego doskonalenia. Członkowie Rady i zaproszeni goście wskazywali między innymi na brak wystarczającej przewidywalności finansowej, szczególnie w takich obszarach jak oświata, transport, gospodarka komunalna i ochrona zdrowia. Podkreślano również znaczenie stabilnych i przejrzystych zasad finansowania zadań publicznych, które pozwalają samorządom skuteczniej planować inwestycje oraz realizować zadania odpowiadające na potrzeby mieszkańców - przekazał prezydent Stalowej Woli.

Podczas posiedzenia swoje stanowiska przedstawili również reprezentanci korporacji samorządowych. Chodziło o pokazanie problemu z perspektywy nie tylko dużych miast, ale też województw, powiatów, mniejszych miejscowości i gmin wiejskich.

Najostrzejsza część wypowiedzi Lucjusza Nadbereżnego dotyczyła jednak Ministerstwa Finansów. Jak poinformował, pomimo zaproszenia resort nie wysłał swojego przedstawiciela na posiedzenie.

- Jako przewodniczący Rady wyrażam ubolewanie, że w tak ważnej debacie dotyczącej finansów samorządowych nie wziął udziału przedstawiciel Ministerstwa Finansów, mimo skierowanego zaproszenia. Należy to odebrać nie tylko jako brak kultury instytucjonalnej, ale również jako lekceważenie tak licznie zgromadzonych dzisiaj samorządowców z całej Polski - napisał Nadbereżny.

Prezydent Stalowej Woli zaznaczył przy tym, że mimo nieobecności przedstawiciela ministerstwa samorządowcy chcą kontynuować rozmowy o zmianach.

- Pomimo tego niezrozumiałego gestu absencji przedstawiciela Ministerstwa Finansów pozostajemy w gotowości i dobrej woli do dyskusji i debaty o kluczowej dla samorządu sprawie, jaką jest ustawa o dochodach JST - dodał.

Posiedzenie miało również część organizacyjną. Akty powołania do Rady otrzymali jej nowi członkowie - Magdalena Stasiowska i Tomasz Klak.

W spotkaniu uczestniczyli także zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz, doradcy Prezydenta RP Jakub Banaszek i Jarosław Margielski oraz przedstawiciele korporacji samorządowych.

- Dziękuję wszystkim za bardzo merytoryczną dyskusję oraz budującą atmosferę posiedzenia - podsumował Lucjusz Nadbereżny.

Fot. FB Nadbereżny Lucjusz