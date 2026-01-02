Lucjusz Nadbereżny na czele Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Informację o powołaniu włodarz miasta przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym wpisie poinformował: „Prezydent Karol Nawrocki powołał mnie dziś na Przewodniczącego Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP”.

Jak podkreślił, przyjmuje nominację „z poczuciem wielkiego zaszczytu, odpowiedzialności i wdzięczności”. Dodał, że jest to dla niego „wyjątkowe wyróżnienie, móc kierować Prezydencką Radą Samorządową, która skupia samorządowców wszystkich szczebli z całej Polski”.

W swoim oświadczeniu zaznaczył również rolę samorządu w funkcjonowaniu państwa. „Samorząd to fundament silnego państwa. To codzienna, często cicha praca na rzecz mieszkańców, blisko ludzi i ich spraw” - napisał. Wyraził także przekonanie, że Rada stanie się przestrzenią „merytorycznego dialogu, współpracy ponad podziałami oraz wypracowywania rozwiązań, które będą służyć całej Polsce”.

Rada Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP jest organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych szczebli samorządu z całego kraju. Jej zadaniem jest m.in. wypracowywanie stanowisk oraz rekomendacji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.