Stalowa Wola 2 marca 2026

Lucjusz Nadbereżny na czele Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Nominację wręczył Karol Nawrocki.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Informację o powołaniu włodarz miasta przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym wpisie poinformował: „Prezydent Karol Nawrocki powołał mnie dziś na Przewodniczącego Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP”.

Jak podkreślił, przyjmuje nominację „z poczuciem wielkiego zaszczytu, odpowiedzialności i wdzięczności”. Dodał, że jest to dla niego „wyjątkowe wyróżnienie, móc kierować Prezydencką Radą Samorządową, która skupia samorządowców wszystkich szczebli z całej Polski”.

W swoim oświadczeniu zaznaczył również rolę samorządu w funkcjonowaniu państwa. „Samorząd to fundament silnego państwa. To codzienna, często cicha praca na rzecz mieszkańców, blisko ludzi i ich spraw” - napisał. Wyraził także przekonanie, że Rada stanie się przestrzenią „merytorycznego dialogu, współpracy ponad podziałami oraz wypracowywania rozwiązań, które będą służyć całej Polsce”.

Rada Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP jest organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych szczebli samorządu z całego kraju. Jej zadaniem jest m.in. wypracowywanie stanowisk oraz rekomendacji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

