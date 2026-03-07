Lublinianka wygrała i strąciła Stal z podium

Drużynę z Lublina poprowadziła do zwycięstwa dwójka świetnie dysponowanych tego dnia rzutowo graczy: Kacper Hołota i Krystian Kawęcki. Dzięki wygranej w Stalowej Woli Lublinianka przeskoczyła Stal w tabeli.
U17
STAL STALOWA WOLA - LUBLINIANKA KUL 72:89 (20:24, 16:12, 17:26, 19:27)
STAL: Malynovskyi 20, Błyskal 19, Malecki 14, Skuciński 10, Kędra 7, Skiba 2, Faraś, Domański, Zawisza, Frankiewicz, Procnal.
LUBLINIANKA: Hołota 33, Kawęcki 30, Mocarski 13, Wójcik 5, Figiel 2, Łukasik 2, Sztal 2, Czuryszkiewicz 2, Gryta, Kwiatkowski-Cugow.
Komentarze