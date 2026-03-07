Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Dla Stali najwięcej punktow zdobyół w meczu z Lublinianką Nikadim Malynovskyi (z prawej)
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 marca 2026

Lublinianka wygrała i strąciła Stal z podium

W ostatnim swoim występie w drugim etapie rozgrywek o mistrzostwo makroregionu lubelsko-podkarpackiego juniorzy Stali Stalowa Wola przegrali w domu z Lublinianką KUL 72:89. Po dwóch kwartach był remis 36:36.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drużynę z Lublina poprowadziła do zwycięstwa dwójka świetnie dysponowanych tego dnia rzutowo graczy: Kacper Hołota i Krystian Kawęcki. Dzięki wygranej w Stalowej Woli Lublinianka przeskoczyła Stal w tabeli.

U17
STAL STALOWA WOLA - LUBLINIANKA KUL 72:89 (20:24, 16:12, 17:26, 19:27)
STAL: Malynovskyi 20, Błyskal 19, Malecki 14, Skuciński 10, Kędra 7, Skiba 2, Faraś, Domański, Zawisza, Frankiewicz, Procnal.
LUBLINIANKA: Hołota 33, Kawęcki 30, Mocarski 13, Wójcik 5, Figiel 2, Łukasik 2, Sztal 2, Czuryszkiewicz 2, Gryta, Kwiatkowski-Cugow.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Walczyły do końca w każdym secie…
Stalowa Wola
Walczyły do końca w każdym secie…
W pierwszym meczu porażka z gospodyniami
Stalowa Wola
W pierwszym meczu porażka z gospodyniami
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Stalowa Wola
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Stalowa Wola
Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku
Bombardierzy ze Zdziar
Stalowa Wola
Bombardierzy ze Zdziar
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Stalowa Wola
Honorowy patronat Komendanta Głównego Policji dla aspiranta Krzysztofa Parmy
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Stalowa Wola
Mamy to! Stal po raz drugi ograła Minersów
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Zbierz Drużynę i Zagraj! V Otwarty Turniej Halowy w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu