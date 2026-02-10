10 lutego 2026

Lublinianka na łopatkach dwukrotnie

Kolejne mecze ligowe w drugim etapie w grupach podkarpacko-lubelskich rozgrywały zespoły młodziezowe Stali Stalowa Wola. Drużyna do lat 13 pokonałai w domu Lubliniankę, wygrywając różnicą 17 punktów, natomiast juniorzy do lat 17 przywieźli wyjazdowe zwycięstwo z Lublina po spotkaniu z… Lublinianką.