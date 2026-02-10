Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Lublinianka na łopatkach dwukrotnie

Kolejne mecze ligowe w drugim etapie w grupach podkarpacko-lubelskich rozgrywały zespoły młodziezowe Stali Stalowa Wola. Drużyna do lat 13 pokonałai w domu Lubliniankę, wygrywając różnicą 17 punktów, natomiast juniorzy do lat 17 przywieźli wyjazdowe zwycięstwo z Lublina po spotkaniu z… Lublinianką.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U13
STAL STALOWA WOLA - LUBLINIANKA KUL LUBLIN 69:52 (10:25, 21:8, 21:13, 17:6)
STAL: K.Zając 24 (1x3), T.Skuciński 22 (1x3), M.Malecki 14, Torba 5, Małek 4, Skowronek, Foltarz, Folta, Sokal, Chojnacki, Czerwiński, Janowski, Litowczuk.
Dla Lublinianki najwięcej punktów: Polak 15, Łysakowski 7, Kęsicki 6.

U17
LUBLINIANKA KUL LUBLIN - STAL STALOWA WOLA 76:91 (17:25, 21:23, 15:16, 23:27)
STAL: B.Malecki 32 (1x3), Malynovskyi (31), P.Skuciński 12, Kędra 10 (1x3), Błyskal 6, Zawisza, Frankiewicz, Domański, Czerwiński, Skib.
Dla Lublinianki najwięcej punktów: Hołota 19 (1x3), Mocarski 16 (2x3), Wankiewicz 10.

