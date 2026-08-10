Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą

Na uczestników czekały liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów. W programie znalazły się m.in. występy zespołów sygnalistów myśliwskich, prezentacje tradycji łowieckich, pokaz sokolniczy, pokazy psów ras myśliwskich, a także pokaz mody. Nie zabrakło również stoisk kół łowieckich, Lasów Państwowych, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich oraz wystaw i prezentacji związanych z kulturą łowiecką.

Festiwal był także okazją do poznania lokalnych produktów i tradycji kulinarnych. Organizatorzy przygotowali m.in. degustacje potraw z dziczyzny i ryb słodkowodnych. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci.

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Niska. Jego kolejne edycje przyciągają osoby zainteresowane nie tylko łowiectwem, ale również regionalną tradycją, przyrodą i muzyką.