Lotnik wylądował w Zbydniowie

Dzisiaj i jutro kolejne mecze w lidze okręgowej oraz klasach A i B. W „okręgówce” na pierwszy plan wysuwają się mecze obydwu beniaminków: Czarnych Lipa - podejmą w sobotę uratowany przed spadkiem przez San Wrzawy… San Kłyżów, a w Nowej Sarzynie Unia zagra, także w sobotę ze Słowianinem Grębów.

W klasie A w grupie I ciekawie zapowiada się spotkanie LZS Wola Rzeczycka z Truckiem Kotowa Wola, a w grupie II niedzielna potyczka Sokoła Hucisko z Milenium Bieliny.

W klasie B w grupa II na pewno nie zabraknie kibiców, a można zaryzykować, że największa frekwencja będzie na meczu Sanu Stalowa Wola, który po czterech latach nieobecności wraca do rozgrywek seniorskich. Najmłodsza drużyna tej grupy, której średnia wieku nie przekracza 18 lat, ugości na swoim obiekcie przy ul. Kusocińskiego Orła Gliniankę.

Mecz Lotnika Turbia z Rotundą Krzeszów z powodu modernizacji boiska w Turbi odbędzie się na boisku w Zbydniowie. Tam też rozgrywane będa również pozostałe mecze Lotnika w roli gospodarza.

Liga okręgowa

Piątek, 8 sierpnia: LZS Zdziary - Sparta Jeżowe 5:1 (1:0) Sobiło (18), Wojtas (49), Marchut (51), Łuczak (64, 86) - Wieczerzak (83)

Sobota, 9 sierpnia: Czarni Lipa - San Kłyżów (17), Jeziorak Chwałowice - Sokół Kamień (17), Pogoń Leżajsk - Olimpia Pysznica (18).

Niedziela, 10 sierpnia: LKS Brzyska Wola - Tanew Wólka Tanewska (15), Unia Nowa Sarzyna - Słowianina Grębów (17), Stal II Stalowa Wola - Stal Nowa Dęba (17).

Klasa A, grupa I

Sobota, 9 sierpnia: LZS Wola Rzeczycka - Truck Kotowa Wola (17)

Niedziela, 10 sierpnia: Kolejarz Knapy - LZS Żabno (17), KP Zarzecze - Junior Zakrzów (17), KS Żupawa - Koniczynka Ocice (17), LZS Jadachy - Łęg Stany (17), Strzelec Dąbrowica - Bukowa Jastkowice (17), Wisan Skopanie - Płomień Trześń (17).

Klasa A grupa II

Sobota, 9 sierpnia: Sokół Hucisko - Milenium Bieliny (17), Górnovia - Jodła Przychojec (17).

Niedziela, 10 sierpnia: Retman Ulanów - KS Sarzyna (17), Azalia Wola Zarczycka - Podlesiaka (17), Advit łętownia - Staromieszczanka (17), GKS Groble - Pogoń II Leżajsk (17), Czarni Sójkowa - KS Podwolina (17).

Klasa B grupa I

Sobota, 9 sierpnia: Korona Bojanów - Sokół Sokolniki (15)

Niedziela, 10 sierpnia: Unia Skowierzyn - Wspólnota Serbinów (14), San Wrzawy - LZS Tarnowska Wola (14), OKS Mokrzyszów - Iskra Sobów (14), KS Cygany - Płomień Chmielów (14), OKS Wielowieś - LZS Krzątka (14).

Klasa B grupa II

Niedziela, 10 sierpnia: Herosi Krzaki-Słomiana - Ceramika Harasiuki (12), Polonia Przędzel - Czarni II Lipa (14), San Stalowa Wola - Orzeł Glinianka (14), Wichry Rzeczyca Długa - WKS Kurzyna (14), Huragan Zdziechowice - Orzeł Rudnik nad Sanem (14), Jutrzenka Kopki - Sanna Zaklików (17), Lotnik Turbia - Rotunda Krzeszów (17 - mecz w Zbydniowie).

Klasa B grupa III

Sobota, 9 sierpnia: Orzeł Biedaczów - Victoria Giedlarowa (17), ŁKS II Łowisko - Francesco Jelna (17), Azalia Brzóza Królewska (17.30).

Niedziela, 10 sierpnia: Złotsan Kuryłówka - Atlantic Chałupki Dęb. (11 - mecz w Starym Mieście).KS Jarocin - Kłyż Tarnogóra (14), Jutrzenka Dębno - San Wierzawice (14).