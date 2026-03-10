Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 marca 2026

„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu

Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze” kończy zimowy sezon mocnym akcentem. Po raz czwarty odbędzie się Triathlon Morsów. Jak zawsze na „Naszych Piaskach” w Pysznicy, ale tym razem będzie to „Fiesta Mexicana!”. Choć morsowa, to jednak fiesta absolutnie wiosenna.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

IV Triathlon Morsów odbędzie się 21 marca, czyli …w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Gdy inni będą pławić marzanny, morsy zanurzą ciała w chłodnej jeszcze wodzie, by potem je rozgrzać. Klasyczny triathlon to pływanie, jazda na rowerze i bieg. Triathlon morsów różni się tym, że zamiast jazdy na dwóch kółkach, jest bieg w worku. Zawody rozpoczną się o godz. 13., a początek ich końca przewidziany jest dwie godziny później. Zabawa będzie w gorących meksykańskich rytmach i dlatego organizatorzy proszą o przywiezienie strojów latynoamerykańskich.

Triathlon stalowowolskich morsów ma jeszcze krótką historię. Przed nim były rajdy, m.in. w Tatry i inne podobnie rozgrzewające próby. Mają one za cel przyciągnięcie kolejnych fanów rozciągania ciała w wodzie pokrytej lodem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
Stalowa Wola
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Nisko
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka
Stalowa Wola
Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka
Wyjeżdżał z parkingu i uderzył w zaparkowany samochód. Był pijany
Stalowa Wola
Wyjeżdżał z parkingu i uderzył w zaparkowany samochód. Był pijany
Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia
Stalowa Wola
Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Nisko
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Nisko
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu