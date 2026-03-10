„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu

IV Triathlon Morsów odbędzie się 21 marca, czyli …w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Gdy inni będą pławić marzanny, morsy zanurzą ciała w chłodnej jeszcze wodzie, by potem je rozgrzać. Klasyczny triathlon to pływanie, jazda na rowerze i bieg. Triathlon morsów różni się tym, że zamiast jazdy na dwóch kółkach, jest bieg w worku. Zawody rozpoczną się o godz. 13., a początek ich końca przewidziany jest dwie godziny później. Zabawa będzie w gorących meksykańskich rytmach i dlatego organizatorzy proszą o przywiezienie strojów latynoamerykańskich.

Triathlon stalowowolskich morsów ma jeszcze krótką historię. Przed nim były rajdy, m.in. w Tatry i inne podobnie rozgrzewające próby. Mają one za cel przyciągnięcie kolejnych fanów rozciągania ciała w wodzie pokrytej lodem.