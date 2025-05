Przez blisko pół godziny lepiej prezentowała się Stal. W 29. minucie udokumentowała to zdobyciem bramki. Do siatki trafił Antoni Łukawski. Gospodarze nie poszli jednak za ciosem, oddali inicjatywę rywalom. Dwie dobre sytuacje strzeleckie zmarnował dla nich Szymon Grabarz. Kilka minut po zmianie stron były piłkarz „Stalówki” odkupił winy, strzelając wyrównującego gola. Więcej bramkę w tym meczu nie padło, choć jedni i drudzy kilka okazji do objęcia prowadzenia mieli.

Po gwizdku kończącym meczu piłkarze z Łowiska ze swoim trenerem Pawłem Sroką zatańczyli na środku boiska, polewając się i popijając dobrze zmrożonego szampana. ŁKS po raz pierwszy w swojej historii będzie występował w 4 lidze. Tym samym gmina Kamień, po degradacji Sokoła, w dalszym ciągu będzie mieć swojego reprezentanta na tym samym poziomie rozgrywkowym.

W sobotę grały także dwie inne Stale, które mają ochotę prześcignąć rezerwy „Stalówki” oraz walczący o utrzymanie Jeziorak Chwałowice.

Stal Gorzyce pewnie pokonała Olimpię Pysznica 5:0 (Piotr Młynarczyk 2, Patryk Marut 2, Damian Pyryt), Pogoń Leżajsk zremisowała bezbramkowo ze Stalą Nowa Dęba, a Jeziorak Chwałowice wygrał z LKS Brzyska Wola 4:0. Wszystkie bramki zdobył w tym meczu grający trener Jezioraka, Grzegorz Woźniak.

STAL II STALOWA WOLA – ŁKS ŁOWISKO 1:1 (1:0)

1-0 Łukawski (28) 1-1 Grabarz (50)

STAL: Stanny – Żółtek, Łukawski, Fedejko, Cholewa, Filist (70 Ziemian), M.Książek, Sławek, Matyka (42 Moskal), Piotrowski (87 Wawszczyk), Wójs (85 Samulak).

ŁKS: Olechowski - Delekta, Leja, Kloc, Florek (70 Gnatek), Nowak, Gumieniak, Stańko, Olko (72 Wiejak), Grabarz, Socha.

Rezerwowi: Bąk, Gnatek, Szeliga, Wach, Kłos, Zięba, Wilk, Wiejak, Olko.

Sędziował Grzegorz Wilk (Nowa Dęba). Żółta kartka Kloc.