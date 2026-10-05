Literatura oczami przedszkolaków

Pomysł na wystawę narodził się podczas wakacji. W letnich miesiącach dzieci wraz z nauczycielami poznawały kolejne książki i ich bohaterów, a następnie tworzyły własne ilustracje i historie. Inspiracją były między innymi „Bolek i Lolek”, „Pippi Pończoszanka”, „Mały Książę” oraz „Kubuś Puchatek”.

- Wystawa powstała w odpowiedzi na chęć spędzania przedszkolnego czasu, czasu wakacyjnego, w sposób kreatywny, bajkowy i ciekawy. W czasie letnich miesięcy kadra Domu Misia i Chatki Misia pisała scenariusze, według których w każdym tygodniu przenosiliśmy się w klimat innej pozycji książkowej, literatury przede wszystkim dla dzieci, chociaż „Mały Książę” nie tylko dla dzieci - mówiła podczas otwarcia Marta Stefaniak, dyrektor Niepublicznych Przedszkoli „Chatka Misia” i „Dom Misia” na terenie Stalowej Woli i Niska.

Prezentowane na wystawie prace powstały w formie teatrzyków kamishibai. To wywodząca się z Japonii forma opowiadania historii, która łączy słowo, obraz i narrację. Opowieści przedstawiane są za pomocą kolejno zmienianych, ilustrowanych kart.

Do tej tradycji nawiązuje również stojący na wystawie rower. W okresie międzywojennym japońscy narratorzy kamishibai przemieszczali się właśnie na rowerach, docierając ze swoimi opowieściami do kolejnych miejsc.

Wystawa nie ogranicza się jednak tylko do oglądania prac. Przy teatrzykach umieszczono kody QR, po których zeskanowaniu można posłuchać historii opowiadanych przez same dzieci.

- Wystawa ta jest podbita, że tak powiem, nagraniami głosów dzieci, które wspólnie z nauczycielami nagrywały podkłady do opowiadanych historii. Więc na pewno to jest taki element, który chwyta za serce, który otwiera wyobraźnię i który otwiera oczy - podkreślała Marta Stefaniak.

Jak zaznaczano podczas otwarcia, wystawa jest nie tylko prezentacją dziecięcych prac, ale także efektem spotkania edukacji i kultury. Przedszkolaki miały okazję poznać literaturę w inny sposób, a następnie samodzielnie przełożyć poznane historie na obrazy i własne opowieści.

- Gratuluję serdecznie i dziękuję wszystkim przedszkolakom i wszystkim nauczycielom - mówiła dyrektor.

Wystawę teatrzyków kamishibai w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Rozwadowie można oglądać do 25 października.