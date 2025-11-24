Miesięcznik
Fot. MBP Stalowa Wola
Stalowa Wola 24 listopada 2025

Literatura kontra Internet. Licealiści debatowali w Miejskiej Bibliotece

20 listopada, sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli zamieniła się w arenę intelektualnego pojedynku. W debacie oksfordzkiej „Literatura vs internet” zmierzyli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, dyskutując nad tezą: „Książki są lepszym źródłem wiedzy i informacji niż internet”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zorganizowały MBP im. M. Wańkowicza oraz I LO. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwali marszałek - dyrektor szkoły Mariusz Potasz oraz sekretarz - Karolina Sudoł.

Po stronie Propozycji wystąpili: Amelia Stadnik, Kamila Jurek, Michał Rychlak i Patrycja Rojek. Uczniowie bronili wyższości tradycyjnej książki jako źródła rzetelnej, pogłębionej informacji, zwracając uwagę na proces redakcyjny i konieczność koncentracji podczas lektury. Ostrzegali również przed zalewem fałszywych informacji w sieci.

Drużyna Opozycji w składzie: Maja Nowak, Lena Gil, Zuzanna Kornafel i Karolina Sudoł (przy wsparciu Marceliny Bródki), argumentowała natomiast, że internet jest „żywym ekosystemem” zapewniającym szybki dostęp do wiedzy z całego świata oraz narzędzi umożliwiających natychmiastową weryfikację danych. Podkreślała też, że błędy zdarzają się również w publikacjach książkowych.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień jury - Edyta Wołoszynek, Anna Maciuch i Beata Życzyńska - ogłosiło werdykt. Minimalnie lepiej wypadła Drużyna Propozycji, która skuteczniej przekonała do swoich argumentów. Wysoki poziom debaty nagrodzono brawami oraz upominkami przygotowanymi przez bibliotekę.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury”, realizowanego w programie Partnerstwo dla książki 2025. Patronat honorowy objęli: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Młodzieżowa Rada Miejska oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

