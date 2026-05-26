Literacki wieczór w bibliotece z Sylwią Kubik

W poniedziałek, 25 maja, w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie autorskie z Sylwią Kubik - pisarką znaną z powieści obyczajowych i historycznych, których akcja rozgrywa się m.in. na Żuławach i Powiślu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autorka, z wykształcenia nauczycielka, od lat łączy pasję do literatury i historii z obserwacją codziennego życia w regionie, w którym mieszka i tworzy. Jak podkreślała podczas spotkania, inspiracje czerpie przede wszystkim z natury, lokalnych tradycji oraz rozmów z mieszkańcami wsi powiślańsko-żuławskiej.

Sylwia Kubik opowiadała również o kulisach swojej pracy twórczej oraz o powstawaniu książek. Jej debiutancka powieść „Pod naszym niebem” porusza m.in. temat niepełnosprawności oraz samotnego rodzicielstwa, ukazując osobiste i trudne doświadczenia bohaterów.

Pisarka zwracała uwagę na znaczenie pielęgnowania pamięci o historii regionu, z którego pochodzi. Wspominała także o spotkaniach z ludźmi, którzy stają się dla niej inspiracją i często pierwowzorami postaci w powieściach historycznych, takich jak „Sybiraczka” czy „W cieniu Majdanka”.

Spotkanie prowadziła Jadwiga Surowiak. Jak podkreślano, twórczość autorki wyróżnia się ciepłem, humorem i autentycznością, a jej książki dla wielu czytelników są nie tylko formą relaksu, ale także źródłem inspiracji i wsparcia w codziennych decyzjach.

Na zakończenie spotkania Sylwia Kubik zapowiedziała, że nie zwalnia tempa pracy twórczej - w przygotowaniu są kolejne powieści, które wkrótce mają trafić do księgarń.

